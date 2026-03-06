台南學甲蜀葵花節3/14登場 花田打卡熱點搶先看

學甲蜀葵花節將在14日登場，公所今天宣傳行銷。（記者楊金城攝）

3月春暖花開，台南學甲光華社區的蜀葵花田，目前花開約5成，花期可到5月。第13年舉辦的學甲蜀葵花文化節敲定14日登場，學甲公所今天（6日）為蜀葵花節宣傳。

學甲區長張明寶表示，光華里蜀葵景觀專區，除了「一丈紅」高聳亮麗的蜀葵花外，今年更新增花卉青葙，色彩鮮豔、花型獨特，搭配紅黃相間的火焰雞冠花、粉萼鼠尾草、紅藜、油菜、萬壽菊及百日草等，讓花田展現更豐富多層次的色彩與景觀，花田總計約2.6公頃，長達二個多月的花季，3至5月台南的亮點就在學甲。

請繼續往下閱讀...

矗立在花田中的「西瓜馬車」花燈，由學甲慈濟宮贊助，呼應馬年和學甲特產西瓜為主燈設計，巧妙結合西洋童話中的南瓜馬車意象，打造出兼具在地農產特色與童趣夢幻風格的「西瓜馬車」；往年受喜愛的主燈「摩斯拉」整新換裝後，也重現花區，成為拍照打卡焦點。

台南市農業局指出，學甲蜀葵花節不僅推動在地觀光產業，也結合在地農、漁業的推廣，成為學甲每年指標性活動，值得全國遊客一起到學甲賞花輕旅行，悠遊花田間，品嘗在地美食。

張明寶說，學甲蜀葵花節舉辦13年，成功打響學甲為「蜀葵花的故鄉」，要感謝在地大廟、社團和廠商贊助、台南地檢署支援易服勞動役人力栽種蜀葵花，才能促成一件好事，帶動觀光發展。14日開幕活動安排蜀葵花立體光影畫、小盆栽手作體驗、闖關集章兌換小花風扇。

「蜀葵花達人」光華里長邱益在表示，天氣暖和，加上提早播種，在開幕首次有蜀葵花盛開美景，期望蜀葵花海年年綻放，帶動學甲觀光、農產行銷最好平台。

學甲蜀葵花節的西瓜馬車花燈。。（記者楊金城攝）

學甲蜀葵花推手區長張明寶（左二）、里長邱益在（右一）、公所主秘陳儷今、農建課長陳嘉鴻等4人。（記者楊金城攝）

蜀葵花又稱一丈紅，花色繽紛。（記者楊金城攝）

學甲蜀葵花田目前花開5成。（記者楊金城攝）

學甲蜀葵花漂亮，帶動觀光。（記者楊金城攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法