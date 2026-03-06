為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    環團「守護外木山行動小組」質疑四接承諾 基市府：謝國樑是說安全無虞前提下

    2026/03/06 16:26 記者俞肇福／基隆報導
    基隆市環保團體「守護外木山行動小組」質疑謝國樑先前針對協和電廠轉型為第四接收站的承諾態度軟化。基隆市長謝國樑則是透過市府副發言人鍾明表示，市府談論的是在確保安全無虞的前提下，回饋基隆發展高科技的產業電力。

    基隆市長謝國樑日前表示，台電若能與縣市政府建立回饋地方產業電力的機制，電廠就不會變成嫌惡設施，期待基隆的四接案成為很好的範例。「守護外木山行動小組」召集人王醒之表示，謝國樑111年參選基隆市長時，曾簽下承諾書，允諾當選後將代表基隆市政府積極促使台電提出更友善的替代方案，並捍衛基隆海洋環境與基隆港永續發展。謝日前的發言顯示其態度已經軟化，甚至有以回饋金交換的暗示，實在令人失望。

    王醒之認為，協和四接的錯誤選址更是直接把港市安全推上了兩岸地緣政治的最前線，特別是設置2座巨型燃氣儲槽緊鄰於軍港旁，無疑將成為軍事焦點。他提醒謝國樑，如果要把台電回饋金放在嘴上講，那幾乎就是在問基隆港市安全、海洋生態、商港營運「一斤值多少」？

    針對環團的質疑，鍾明說，基隆市政府一直以來皆尊重守護外木山行動小組對於四接的立場，除依要求成立四接安全委員會，更主動提供安全及減災措施會議的完整記錄給予守護外木山行動小組。她表示，安全是市府最重要的訴求。市府談論的是在確保安全無虞的前提下，回饋基隆該發展之高科技產業電力，目的是帶動高科技就業，絕非小組所指單純回饋金，兩者完全不同。

