桃市推「桃力綻放‧健步向前」系列活動 支持女性身心健康發展

桃園市長張善政（前排中）出席「國際婦女節－婦女健康倡議記者會」。

桃園市政府婦幼發展局響應婦女節並支持女性身心健康發展，規劃「桃力綻放．健步向前」系列活動，推出健康講座、運動體驗，邀忙碌上班族、為家庭付出的媽媽、優雅自在的熟齡女力、想培養健康習慣的年輕女孩，踴躍參加適合本身的活動，盼能陪伴女性在繁忙生活中找回自我覺察的節奏。

「桃園115年度國際婦女節－婦女健康倡議記者會」今在桃園市立圖書館微光廳舉辦，市長張善政出席宣布啟動13個行政區、高達34場的婦女月系列活動；張善政說，女性是家庭的核心，社會健康的領頭羊，讓女性掌握健康主導權，相信桃園市的健康家庭防護網才能真正穩固。

桃市府今年持續將婦女節延伸為「婦女月」，希望能打破單點式的慶祝，轉而深入13個行政區，透過「桃力綻放．健步向前」34場活動，助女性掌握飲食、運動、自我健康管理等知能，將健康知識轉化為日常習慣。

其中，21場健康講座，今由毒物實驗室護理師譚敦慈以「你的健康好生活」主題演講揭開序幕，說明民眾關注的食安與生活保健等議題，29日前還有「月經，月不經」、「心靈芳療與母嬰按摩照護」等多元主題。

其餘13場居家肌力、活力有氧、皮拉提斯、舒活瑜珈、芳療舒緩瑜珈等運動體驗，上課地點或在中壢、桃園、蘆竹、平鎮國民運動中心，或在楊梅體育園區等地，相關資訊可洽詢「2026桃園婦女節」專頁（https://linkgoods.com/luolin）。

