冬天25元、夏天300元！高麗菜價差10倍 液態氮急凍解決缺菜

農糧署發表多種高麗菜加工產品。（記者黃淑莉攝）

農糧署今（6）日辦理高麗菜加工推廣活動，發表導入「液態氮急凍技術」開發的冷凍高麗菜產品，農糧署蔬菜及種苗產業組長傅立忠表示，透過液態氮急凍技術可以保留初秋高麗菜的鮮甜與營養，將美味延續到夏季缺菜時，讓國人也能以親民價格吃到美味高麗菜。

傅立忠指出，全國一年高麗菜種植面積約8200公頃，其中有6成集中秋冬季，產季從10月至隔年5月，價格秋冬時一顆足球大的高麗菜約25、30元左右，但夏天一顆可能要300元，價差約有10倍，期盼透過導入前瞻加工技術，開發冷凍加工高麗菜產品，將冬季的初秋高麗菜美味延伸到夏季。

傅立忠說，透過產官學合作，導入科技加工技術，除冷凍高麗菜產品，還有應用「低鹽破壁欄柵技術」研發淺漬高麗菜，有常溫韓式高麗菜泡菜、酸高麗菜白肉冬粉、酸高麗菜飯、酸高麗菜貢丸等。

成功透過液態氮急凍技術開發冷凍高麗菜的食品公司負責人鄭全麟表示，吃新鮮最好，開發冷凍高麗菜主要是要在夏季菜少、價格貴時推出，秋冬還是希望大家多吃新鮮高麗菜，冷凍高麗菜現與通路商在洽談中，預計要到5、6月後才會上市，雖需冷凍、倉儲等成本，價格太貴消費者不買，還是要親民。

農糧署指出，中央從生產、加工、行銷等面向規劃高麗菜產銷輔導措施，掌握產銷資訊，導入加工技術。在行銷方面，透過加工開發多元產品，行銷方面積極拓展國際市場，本年期已陸續外銷新加坡、美國、加拿大及日本等國家，總計612公噸。

在國內行銷則邀請百大企業、農業、軍方副食及監所團膳等單位加強採購，另致贈弱勢團體及綠色照護站，讓國人都能吃到當令高麗菜，也呼籲國人支持台灣在地尚青的優質蔬菜。

