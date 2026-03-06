果園吃buffet氣不過！水槍噴受困八哥被炎上 溪湖葡萄農致歉

徐姓農民的果園網室有數十隻八哥闖入，把即將成熟的葡萄當成「免費自助餐」，葡萄被啄得一片狼藉，損失約7萬元，相當無奈。（記者陳冠備攝）

彰化縣溪湖鎮一處葡萄園近日上演「人鳥大戰」。數十隻八哥闖入果園網室，把即將成熟的葡萄當成「免費自助餐」，農民趕到現場發現葡萄被啄得滿目瘡痍，一氣之下拿起水槍朝受困鳥網的八哥噴射，並將影片上傳網路，引發網友痛批「虐鳥」。彰化縣動物防疫所表示已接獲檢舉，將約談農民釐清情況，若涉及虐待動物，最重可裁罰1萬5000元。

影片顯示，一隻翅膀受傷的八哥被困在鳥網上掙扎，農民持水槍噴射，畫面曝光後迅速在網路延燒，不少網友湧入留言批評，甚至將該觀光果園的Google地標改名為「鳥類地獄谷」，臉書粉專也被改為「溫室虐鳥葡萄」，揚言抵制「血葡萄」。

對此，徐姓葡萄農表示，果園平時偶有30、40隻八哥出沒，當天卻突然湧入約50、60隻，葡萄被啄得一片狼藉，他看到損失慘重，一時情緒失控才拿水槍噴射，但並非刻意虐待或殺害，之後也把受困的鳥解開放飛。他坦承貼文與行為確有疏失，事後已刪除影片並關閉粉專，並表示這次粗估損失約7萬元，希望外界理解農民的無奈。

徐男也說，八哥常整串葡萄只啄破一顆，果汁流出後整串很快腐爛，一群鳥一天就可能造成數萬元損失，他花了3個多小時把網室內的鳥放走，還得花1、2天清理受損葡萄。

彰化縣野鳥協會指出，台灣常見的黃嘴八哥多為外來入侵種，繁殖力強且具群聚習性，一旦發現食物來源便會成群入侵農地，不僅威脅原生鳥類，也讓農民相當頭痛。

縣府農業處表示，依《野生動物保育法》第21條，農民為防止農作物遭野生動物危害，可設置鳥網等防護措施，但不得虐待或任意殺害野生動物，相關設施也須符合規範，且在採收季節結束後應立即拆除，避免無辜鳥類受害。

徐姓農民葡萄園常遭八哥闖入破壞農作物，氣得用水槍狂射，引發網友痛批「虐鳥」。（翻攝網路）

影片顯示湧入約近百隻八哥。（民眾提供）

