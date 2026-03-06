為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    果園吃buffet氣不過！水槍噴受困八哥被炎上 溪湖葡萄農致歉

    2026/03/06 16:08 記者陳冠備／彰化報導
    徐姓農民的果園網室有數十隻八哥闖入，把即將成熟的葡萄當成「免費自助餐」，葡萄被啄得一片狼藉，損失約7萬元，相當無奈。（記者陳冠備攝）

    徐姓農民的果園網室有數十隻八哥闖入，把即將成熟的葡萄當成「免費自助餐」，葡萄被啄得一片狼藉，損失約7萬元，相當無奈。（記者陳冠備攝）

    彰化縣溪湖鎮一處葡萄園近日上演「人鳥大戰」。數十隻八哥闖入果園網室，把即將成熟的葡萄當成「免費自助餐」，農民趕到現場發現葡萄被啄得滿目瘡痍，一氣之下拿起水槍朝受困鳥網的八哥噴射，並將影片上傳網路，引發網友痛批「虐鳥」。彰化縣動物防疫所表示已接獲檢舉，將約談農民釐清情況，若涉及虐待動物，最重可裁罰1萬5000元。

    影片顯示，一隻翅膀受傷的八哥被困在鳥網上掙扎，農民持水槍噴射，畫面曝光後迅速在網路延燒，不少網友湧入留言批評，甚至將該觀光果園的Google地標改名為「鳥類地獄谷」，臉書粉專也被改為「溫室虐鳥葡萄」，揚言抵制「血葡萄」。

    對此，徐姓葡萄農表示，果園平時偶有30、40隻八哥出沒，當天卻突然湧入約50、60隻，葡萄被啄得一片狼藉，他看到損失慘重，一時情緒失控才拿水槍噴射，但並非刻意虐待或殺害，之後也把受困的鳥解開放飛。他坦承貼文與行為確有疏失，事後已刪除影片並關閉粉專，並表示這次粗估損失約7萬元，希望外界理解農民的無奈。

    徐男也說，八哥常整串葡萄只啄破一顆，果汁流出後整串很快腐爛，一群鳥一天就可能造成數萬元損失，他花了3個多小時把網室內的鳥放走，還得花1、2天清理受損葡萄。

    彰化縣野鳥協會指出，台灣常見的黃嘴八哥多為外來入侵種，繁殖力強且具群聚習性，一旦發現食物來源便會成群入侵農地，不僅威脅原生鳥類，也讓農民相當頭痛。

    縣府農業處表示，依《野生動物保育法》第21條，農民為防止農作物遭野生動物危害，可設置鳥網等防護措施，但不得虐待或任意殺害野生動物，相關設施也須符合規範，且在採收季節結束後應立即拆除，避免無辜鳥類受害。

    徐姓農民葡萄園常遭八哥闖入破壞農作物，氣得用水槍狂射，引發網友痛批「虐鳥」。（翻攝網路）

    徐姓農民葡萄園常遭八哥闖入破壞農作物，氣得用水槍狂射，引發網友痛批「虐鳥」。（翻攝網路）

    影片顯示湧入約近百隻八哥。（民眾提供）

    影片顯示湧入約近百隻八哥。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播