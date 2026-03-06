屏基「聚樂部」社區多世代共融空間優化重啟

屏東基督教醫院社區多世代共融空間「聚樂部」經改造後今天重啟。（記者羅欣貞攝）

屏東基督教醫院2018年成立社區多世代共融空間「聚樂部」，至今已累計辦理了1萬3216堂課程，吸引7萬3445人次參與，成為社區重要的世代交流據點，歷經8年深耕，為全面提升空間安全與便利，聚樂部近幾月來重新改造，今（6）日以全新面貌重啟開放。

屏基說，本次改造以「多世代友善」與「共融參與」為核心，打造開放式廚房設計，使交流更具互動性，並設置獨立哺乳室與升降式尿布台，提供親子家庭更安心便利的育兒環境，同時強化出入口與動線的安全細節，全面提升空間的安全與便利程度，讓不同身體條件與年齡層的使用者都能自在使用。

今天重啟活動，聚樂部邀請學員共同參與，讓使用者成為主角。活動一開始，親子班小朋友擔任小小接待員，引導來賓入場，讓孩子在真實互動中學習接待、表達與建立自信。8歲的鍾心擔任小小接待員，媽媽廖小姐說，孩子出生後就決定要在家自學，但同時也希望她可以有同儕的群體生活，因此聚樂部的親子課程帶來極大幫助，從鍾心2歲半到6歲半的4年期間，留下了許多美好回憶。

啟動儀式中，邀請貴賓共同掛牌，象徵嶄新空間正式再出發，現場安排空間導覽，由學員親手製作鬆餅邀請貴賓品嚐，空間內的積木牆則展示著學員們共同完成的創作，牆面隨著參與者加入而持續變化，象徵這是一段「一起完成」的共享記憶，也讓每位走進聚樂部的人，都能在這裡找到自己的位置。

屏基執行長余廣亮說，優化後的空間可隨需求彈性轉換，既能舉辦靜態的學習與交流，也能承載動態課程、音樂演出與親子活動，場地同步重新規劃租借機制，提供社區團體、親子家庭、社福單位與一般民眾多元使用，讓空間從醫療體系延伸至社區生活。

屏基「聚樂部」改造後有了開放式廚房，使交流更具互動性。（記者羅欣貞攝）

屏基「聚樂部」改造後，設置升降式尿布台，提供親子家庭更安心便利的育兒環境。（記者羅欣貞攝）

改造重啟的屏東基督教醫院「聚樂部」以全新空間提供服務，重啟典禮相當溫馨。（記者羅欣貞攝）

