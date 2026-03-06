為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    屏基「聚樂部」社區多世代共融空間優化重啟

    2026/03/06 16:24 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東基督教醫院社區多世代共融空間「聚樂部」經改造後今天重啟。（記者羅欣貞攝）

    屏東基督教醫院社區多世代共融空間「聚樂部」經改造後今天重啟。（記者羅欣貞攝）

    屏東基督教醫院2018年成立社區多世代共融空間「聚樂部」，至今已累計辦理了1萬3216堂課程，吸引7萬3445人次參與，成為社區重要的世代交流據點，歷經8年深耕，為全面提升空間安全與便利，聚樂部近幾月來重新改造，今（6）日以全新面貌重啟開放。

    屏基說，本次改造以「多世代友善」與「共融參與」為核心，打造開放式廚房設計，使交流更具互動性，並設置獨立哺乳室與升降式尿布台，提供親子家庭更安心便利的育兒環境，同時強化出入口與動線的安全細節，全面提升空間的安全與便利程度，讓不同身體條件與年齡層的使用者都能自在使用。

    今天重啟活動，聚樂部邀請學員共同參與，讓使用者成為主角。活動一開始，親子班小朋友擔任小小接待員，引導來賓入場，讓孩子在真實互動中學習接待、表達與建立自信。8歲的鍾心擔任小小接待員，媽媽廖小姐說，孩子出生後就決定要在家自學，但同時也希望她可以有同儕的群體生活，因此聚樂部的親子課程帶來極大幫助，從鍾心2歲半到6歲半的4年期間，留下了許多美好回憶。

    啟動儀式中，邀請貴賓共同掛牌，象徵嶄新空間正式再出發，現場安排空間導覽，由學員親手製作鬆餅邀請貴賓品嚐，空間內的積木牆則展示著學員們共同完成的創作，牆面隨著參與者加入而持續變化，象徵這是一段「一起完成」的共享記憶，也讓每位走進聚樂部的人，都能在這裡找到自己的位置。

    屏基執行長余廣亮說，優化後的空間可隨需求彈性轉換，既能舉辦靜態的學習與交流，也能承載動態課程、音樂演出與親子活動，場地同步重新規劃租借機制，提供社區團體、親子家庭、社福單位與一般民眾多元使用，讓空間從醫療體系延伸至社區生活。

    屏基「聚樂部」改造後有了開放式廚房，使交流更具互動性。（記者羅欣貞攝）

    屏基「聚樂部」改造後有了開放式廚房，使交流更具互動性。（記者羅欣貞攝）

    屏基「聚樂部」改造後，設置升降式尿布台，提供親子家庭更安心便利的育兒環境。（記者羅欣貞攝）

    屏基「聚樂部」改造後，設置升降式尿布台，提供親子家庭更安心便利的育兒環境。（記者羅欣貞攝）

    改造重啟的屏東基督教醫院「聚樂部」以全新空間提供服務，重啟典禮相當溫馨。（記者羅欣貞攝）

    改造重啟的屏東基督教醫院「聚樂部」以全新空間提供服務，重啟典禮相當溫馨。（記者羅欣貞攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播