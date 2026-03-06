為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    國1甲近期將動工「拚2031年通車」 林口到桃園機場快15分鐘

    2026/03/06 15:57 記者吳亮儀／台北報導
    國1甲線全線路線暨分標示意圖。（高公局提供）

    交通部高速公路局花費683.6億元「國道1號甲線新建工程」已陸續完成設計發包作業，將於近期開工，另全台並有3處交流道增設與改善工程，預計2031年底前完工通車，未來到桃園機場走國1甲，林口到機場行車時間只需15分鐘，可省下15分鐘車程。

    高公局表示，去年10月通車的國道1號五股交流道新增北出匝道，有效分流往新五路車潮，減緩五股、泰山地區交通壓力。12月通車的國道1號中豐交流道分擔既有中壢及內壢交流道車流量，減少國道1號主線與五楊高架交織路段回堵現象。

    此外，還有4項重大工程在去年已動工，涵蓋交通樞紐改善及國道服務區升級，包含能提升苗栗造橋地區交通便利性的「國道1號增設造橋交流道工程」；優化台北市區進出國道動線的「國道1號圓山交流道改善工程」：消除現有平面路口停等紅燈的安全隱憂；提升行車效率的「國道8號臺南系統交流道改善及跨南133線路口立體化工程」及強化桃園機場與青埔地區聯外交通的「國道2號大竹交流道改善工程」。

    高公局今年繼續推「國道1號甲線新建工程」外，另有3處交流道改善工程，包含「國道1號高雄第三（楠梓）園區匝道工程」、「國道1號台北交流道改善工程」及「國道1號增設岡山第二交流道工程」也已決標，將陸續開工。

    「國道1號甲線新建工程」總經費達683.6億元，全線長約11公里，分3標施工。第1標將於近期開工，第2、3標也將陸續決標。高公局說明，這項計畫可滿足桃園機場第三跑道及第三航廈擴建後的旅運需求。

    其次，為縮短行車時間，完工後預計縮短林口至桃園機場行車時間約15分鐘。此外，透過國1甲工程完成，串聯台61線與國1，建構完整高快速公路網，預估可分擔國2約20%車流，大幅提升國道整體運作效率。

    桃園地區交通建設圖。（高公局提供）

