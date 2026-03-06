境外性騷擾爭議 衛福部：國籍航空器視同我國境內

衛福部保護服務司司長郭彩榕指出，依法律概念，國籍航空器原則上視同我國境內，若性騷擾行為發生在我國籍航空器上，仍可能適用我國法律處理。（記者羅碧攝）

境外性騷擾案件因管轄權問題引發討論。衛福部保護服務司司長郭彩榕說，依法律概念，國籍航空器原則上視同我國境內，若性騷擾行為發生在我國籍航空器上，仍可能適用我國法律處理；此外，2023年「性平三法」修法後，也擴大職場性騷擾的認定範圍，政府將持續透過跨部會協調，避免制度出現保障漏洞。

桃園市空服員職業工會今天與婦女團體召開記者會指出，2022年曾有空服員在荷蘭執勤期間遭同航班機師性騷擾，地方政府雖認定事件成立，但因發生在境外未開罰。工會說，已決定聲請釋憲，主張性騷擾防治不應存在國界漏洞；日前也有英國男子在我國籍航空上，吸電子煙，並騷擾我國空服員，引發關注。

郭彩榕指出，過去確實曾出現境外性騷擾案件難以裁罰的情形，主因在於「行政罰法」採屬地主義，行政處罰原則上僅適用於中華民國境內，除非「行為」或「結果」之一發生在國內，才可能具有裁罰空間。

她說，航空業工作型態特殊，空服員與機師經常需在海外執行勤務，也可能長時間在飛機或外站停留，因此相關案件在法律適用上需依發生場域與工作關係等因素綜合判斷。以航空器為例，若為我國籍航空器，法律上通常視同我國境內的一部分，相關行為仍可能適用我國法律規範。

郭彩榕也提到，2023年「性平三法」修法後，「性別平等工作法」已擴大職場性騷擾的適用範圍，即使不是在工作時間，只要是同事之間或具有業務往來關係的人發生性騷擾，也可能納入規範，藉此補強過去制度上的不足。

至於乘客對空服員的性騷擾案件，她說，相關認定涉及「性別平等工作法 與「性騷擾防治法」的適用銜接，目前衛福部與勞動部持續溝通，行政院也透過跨部會會議，針對不同場域與對象的案件認定原則進行討論與釐清。

她強調，「性平三法」修法的目標，就是讓各類性騷擾案件都能被制度「接住」，避免受害者因法律適用或管轄權問題而求助無門。

