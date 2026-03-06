滅蟲別亂噴 高雄科工館展出AI辨識精準打擊

家中有養貓者，要注意是否有貓蚤，此為放大模型。（記者許麗娟攝）

家中常可見蟑螂、螞蟻、蚊子等各種惱人害蟲，自行購買殺蟲劑往往治標不治本，防治害蟲需對症下藥，台灣環境有害生物管理協會3月6日、7日在高雄國立科學工藝博物館舉辦「台灣環境害蟲日」活動，現場展示常見的居家及環境害蟲標本，並介紹最新病媒防治科技，以及如何運用AI智慧科技辨識害蟲並精準打擊。

中興大學昆蟲學系教授、台灣環境有害生物管理協會理事長李後鋒表示，隨著全球化人流物流的頻繁往來，害蟲跟著人類的腳步不斷四處傳播，入侵不同的國家，氣候變遷更是改變著害蟲的分布與傳播速度。

居家害蟲皆有不同的防治方式，由研究人員負責調查害蟲的習性，累積大數據進行分析，找出對抗每種害蟲的最佳戰術，但仰賴人工辨識害蟲十分耗時，目前國內已有多個研究團隊，將最新的AI科技與大數據演算法，應用在害蟲辨識上，不到１秒即可透過照片辨識出害蟲的種類。

這場害蟲日活動有來自台灣大學、中興大學、國家蚊媒傳染病防治研究中心等學研單位專家，現場演講最新AI智慧防蟲科技與未來趨勢；全台防治業者現場展示及分享第一線蟲害防治實務經驗，提供民眾諮詢居家蟲害困擾和解決方式，明天週末假日，協會也規劃了親子體驗、有獎徵答、害蟲知識挑戰賽等活動。

會在居家環境出現的家鼠。（記者許麗娟攝）

台灣環境害蟲日今明2天在科工館1樓大廳舉辦，民眾可到現場認識害蟲及了解如何精準打擊。（記者許麗娟攝）

蟑螂也有各同的種類。（記者許麗娟攝）

埃及斑蚊是傳播登革熱病毒的病媒蚊。（記者許麗娟攝）

