為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    滅蟲別亂噴 高雄科工館展出AI辨識精準打擊

    2026/03/06 15:46 記者許麗娟／高雄報導
    家中有養貓者，要注意是否有貓蚤，此為放大模型。（記者許麗娟攝）

    家中有養貓者，要注意是否有貓蚤，此為放大模型。（記者許麗娟攝）

    家中常可見蟑螂、螞蟻、蚊子等各種惱人害蟲，自行購買殺蟲劑往往治標不治本，防治害蟲需對症下藥，台灣環境有害生物管理協會3月6日、7日在高雄國立科學工藝博物館舉辦「台灣環境害蟲日」活動，現場展示常見的居家及環境害蟲標本，並介紹最新病媒防治科技，以及如何運用AI智慧科技辨識害蟲並精準打擊。

    中興大學昆蟲學系教授、台灣環境有害生物管理協會理事長李後鋒表示，隨著全球化人流物流的頻繁往來，害蟲跟著人類的腳步不斷四處傳播，入侵不同的國家，氣候變遷更是改變著害蟲的分布與傳播速度。

    居家害蟲皆有不同的防治方式，由研究人員負責調查害蟲的習性，累積大數據進行分析，找出對抗每種害蟲的最佳戰術，但仰賴人工辨識害蟲十分耗時，目前國內已有多個研究團隊，將最新的AI科技與大數據演算法，應用在害蟲辨識上，不到１秒即可透過照片辨識出害蟲的種類。

    這場害蟲日活動有來自台灣大學、中興大學、國家蚊媒傳染病防治研究中心等學研單位專家，現場演講最新AI智慧防蟲科技與未來趨勢；全台防治業者現場展示及分享第一線蟲害防治實務經驗，提供民眾諮詢居家蟲害困擾和解決方式，明天週末假日，協會也規劃了親子體驗、有獎徵答、害蟲知識挑戰賽等活動。

    會在居家環境出現的家鼠。（記者許麗娟攝）

    會在居家環境出現的家鼠。（記者許麗娟攝）

    台灣環境害蟲日今明2天在科工館1樓大廳舉辦，民眾可到現場認識害蟲及了解如何精準打擊。（記者許麗娟攝）

    台灣環境害蟲日今明2天在科工館1樓大廳舉辦，民眾可到現場認識害蟲及了解如何精準打擊。（記者許麗娟攝）

    蟑螂也有各同的種類。（記者許麗娟攝）

    蟑螂也有各同的種類。（記者許麗娟攝）

    埃及斑蚊是傳播登革熱病毒的病媒蚊。（記者許麗娟攝）

    埃及斑蚊是傳播登革熱病毒的病媒蚊。（記者許麗娟攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播