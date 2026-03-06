為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高公局公布清明連假管制措施 南向達1.5倍車流

    2026/03/06 15:32 記者吳亮儀／台北報導
    高公局公布清明節連假管制、疏運措施。（高公局提供）

    高公局公布清明節連假管制、疏運措施。（高公局提供）

    清明節連假從4月3日至4月6日，共計4天，清明節為連假第3日。高速公路局今天（6日）研判交通需求將以返鄉掃墓及旅遊旅次為主，其中首日南向是平日的1.5倍。

    高公局表示，為審慎因應連假期間龐大交通需求，高公局透過大數據及AI模型審慎分析歷年清明節連續假期交通狀況，在清明節連假前兩個週休（3月21、22、28及29日）也規劃多項疏導措施，藉此鼓勵民眾多利用節前週休提早掃墓，以避開連假車流。

    清明節連假前相關疏導措施：

    一、匝道封閉：連假前兩個週六（3月21日及28日），5至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口）。

    二、高乘載管制：連假前兩個週日（3月22日及29日），15至20時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城等交流道之北向入口匝道高乘載管制。

    三、收費措施：連假前兩個週休（3月21、22、28及29日）採單一費率再7折。

    清明節連假期間，高公局規劃相關疏導措施：

    一、匝道封閉：

    （一）4月3日，0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口）；5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口。

    （二）4月4日，5至12時，封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口）。

    （三）4月5日及6日，每日12至21時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。

    二、高乘載管制

    （一）4月3日，6至12時，國1內湖至頭份（含高架堤頂、環北及機場系統）及國3木柵至香山，各交流道之南向入口匝道。

    （二）4月4日至6日，每日13至18時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道（結束時間將視交通狀況機動調整）。

    三、收費措施

    （一）單一費率：4月3日至6日。

    （二）暫停收費：4月3日至6日，每日0至5時暫停收費。

