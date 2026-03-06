竹市5校就業博覽會「職涯新手村」 3/14起跑共5場

勞動部桃竹苗分署與新竹市府和新竹5所大學合辦5場就業博覽會，14日起跑。（記者洪美秀攝）

年後想找及換工作嗎？勞動部桃竹苗分署與新竹市府攜手在地5所大學與優質企業，舉辦「職涯新手村」2026新竹市校園就業博覽會。市府勞青處指出，今年有531家廠商參與徵才博覽會，提供4萬2382個職缺。邀青年學子來參與，從校園銜接職場、高薪高興就業。

市府表示，今年校園就業博覽會共5場，首場14日在陽明交通大學，接著21日在清華大學、25日在元培醫事科技大學、4月14日在玄奘大學，4月28日在中華大學，邀應屆畢業生及求職者參加，可與企業面對面交流、掌握即時徵才資訊，也能深入了解產業趨勢，為未來職涯做好長遠規劃。

請繼續往下閱讀...

桃竹苗分署長賴家仁表示，隨著AI、半導體等高科技產業需求成長，企業對專業及跨域人才需求更加明確。桃竹苗地區鄰近科學園區，具產業聚落與人才培育優勢，分署多年來攜手大專校院與縣市政府辦理就業博覽會及校園徵才活動，3月11日起到5月將辦理20場校園徵才，邀請至少1800家廠商進入校園，釋出逾4萬5000個職缺，邀青年參加。

市府勞青處也提到，透過勞工大學與新創動能辦公室等資源，協助青年精進技能、培養第二專長。同時，推動「竹挺利」青年創業貸款利息補貼，減輕青年創業初期的資金壓力，並推出「創業諮詢服務」，由專業顧問陪伴創業青年踏實築夢，成為青年創業路上的神隊友。

勞動部桃竹苗分署與新竹市府和新竹5所大學合辦5場就業博覽會，14日起跑。（記者洪美秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法