    首頁 > 生活

    三鶯線沿線噪音 新北規劃隔音牆增設加高、學區優先

    2026/03/06 15:18 記者黃子暘／新北報導
    針對沿線住戶在意的噪音問題，捷運局將分區檢討，啟動隔音牆改善。（新北市捷運局提供）

    捷運三鶯線3月開始進行初勘準備前置作業，預計今年通車。新北市府捷運工程局長李政安指出，市府近日密集完成13場實地會勘，廣泛收集民意，針對沿線住戶在意的噪音問題，捷運局將分區檢討，啟動隔音牆改善，經專業評估、以學校及人口密集區優先，第一階段預計投入約6億元經費，針對重點路段進行改善工程，包括新增、加高隔音牆等措施，將持續滾動式檢討。

    李政安說明，降噪措施主要分為主動式及被動式減噪方式，尤其主動式音源（車輛、軌道）降低才能有效讓噪音大幅減少；針對測試初期列車行駛異音，分析為測試階段有緊急煞車情況，導致鋼輪真圓度不足，已於去年12月底完成全車隊車輪鏇削，實測降低約10分貝聲音，另針對清晨佈車與夜間收車的時段影響，已即時調整作業流程，採取彈性收車模式後也改善。

    李政安指出，接下來，是以被動式減噪措施（增設隔音牆）搭配改善；根據「陸上運輸系統噪音管制標準」及新北市府公告，三鶯線沿線法定平均最大音量標準為 85分貝，而三鶯線設計階段時加嚴標準，規定一般路段80分貝、學校等敏感路段75分貝，噪音量測值低於法令標準值5分貝，但為回應民眾感受問題，捷運局啟動隔音牆改善工程解決。

    李政安說，改善以「學區」優先，並針對不同學校環境進行不同改善方案，如北大國小、鳳鳴國中新增2米隔音牆，三峽國中隔音牆加高2米，針對人口密集區也提出各別改善方案，將納入各方意見討論並經過專業評估後，盡快啟動招標作業，但因改善工程僅能利用半夜營運收班後3個小時施工，努力在今年全線完成。

    捷運局補充，若全線設置全罩式隔音牆，經費高昂且降噪效果有限，甚至因聲音傳播原理可能對高樓層住戶造成影響，改善計劃盼對症下藥，估算第一階段預算約6億元，如改善方案完工後仍有其他反映案件，將持續透過科學數據監測並滾動調整。

