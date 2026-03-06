台南佳里金唐殿「蕭壠香」遶境 百足真人蜈蚣陣灑糖、民眾搶撿

蜈蚣陣上的神童拋灑糖果或紀念品給沿途的民眾。（記者劉婉君攝）

台南佳里金唐殿蕭壠香科五朝王醮今（6）日起展開為期3天的遶境，108節百足真人蜈蚣陣所到之處，都聚集許多民眾，爭相拍照及搶撿神童拋灑下來的糖果及紀念品，還有民眾拿出紙箱或袋子接，開心滿載而歸。

「蕭壠香」遶境第1天，百足真人蜈蚣陣清晨6時從位於蕭壠文化園區的蜈蚣地出發後，繞行佳里下廍、七股後港、頂山等地區，預計傍晚返回金唐殿，沿途有許多家戶擺設香案迎接遶境隊伍，也可看到不少民眾拍照或是夾道等候，還有人一路跟隨前進。

扮演神童的小朋友清晨3時左右就陸續抵達蜈蚣地妝扮，有人第1次扮演，也有已參加2、3科的「學長姐」，看到路旁等候的民眾，將大把大把的糖果拋出，象徵賜福、保平安。

家族有3名小孩一同扮演神童的李先生說，小時候父母就在佳里金唐殿旁做生意，常看著香科進行，但未曾擔任蜈蚣陣的神童，如今由兒子參與，也算一圓兒時的夢想，不僅已高3的兒子曾參加過，小2及小5的兒子也已參加2、3次，具有傳承的意味。除了花了2、3個月包裝糖果，還特別準備了蜈蚣蛙蛙、千歲爺琉璃項鍊等，要送給沿途的民眾。

佳里區的陳先生也是女兒與兒子連2科接棒參加，特別準備了自製的檜木手機架送給民眾。

台南佳里金唐殿「蕭壠香」遶境第1天，百足真人蜈蚣陣繞行佳里下廍、七股後港等地區。（記者劉婉君攝）

蜈蚣陣上的星君神將由108位孩童扮演。（記者劉婉君攝）

民眾拿著紙箱盛接蜈蚣陣上神童拋灑下來的糖果及紀念品。（記者劉婉君攝）

佳里金唐殿蕭壠香百足真人蜈蚣陣沿途分送糖果及贈品給民眾。（記者劉婉君攝）

