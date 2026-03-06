性騷擾申訴暴增45％ 6成發生在公共場所、被害人多未滿30歲

衛福部次長呂建德（中）指出，2025年調查成立案件為2396件，較2023年的1846件增加約30％，顯示顯示民眾對性騷擾態樣的辨識與申訴意識逐漸提升。（記者羅碧攝）

公共場所已成為性騷擾案件主要發生地點，且被害人明顯年輕化。衛生福利部今天公布統計指出，2025年全國性騷擾申訴案件達3656件，較2023年的2525件增加約45％，其中約57％發生在公共場所，包括大眾運輸工具等場域；被害人以女性為主，占92％，其中6成未滿30歲，以18至30歲族群最多。

衛福部次長呂建德表示，2025年調查成立案件為2396件，較2023年的1846件增加約30％。從性騷擾樣態分析，肢體騷擾仍為主要類型，但比例已由44％下降至37％，言語騷擾則由14％增加至22％，顯示民眾對性騷擾態樣的辨識與申訴意識逐漸提升。

呂建德指出，性騷擾防治法已於2023年修正並在2024年3月全面施行，修法內容包括延長申訴時效、簡化申訴流程、增列權勢性騷擾類型並加重處罰，同時明確公共場所管理者在防治性騷擾上的責任。

衛福部保護服務司司長郭彩榕表示，統計顯示，多數案件發生於公共場所，因此場所管理者在防治性騷擾上扮演關鍵角色。為協助企業與公共場所建立制度，衛福部推出「場所主人防騷小訣竅」，提供業者建立通報機制、事件處理流程及安全環境管理的參考指引。

企業方面也開始建立相關制度。台灣優衣庫法務部資深經理、律師王儷倩表示，公司將性騷擾防治分為「事前預防」與「事後處理」兩大機制，除在總部與門市張貼禁止性騷擾公告外，也要求全體員工每年接受性騷擾防治教育訓練與測驗，並針對管理職與調查人員安排不同課程。

她指出，若門市出現疑似性騷擾事件，公司會依「C.A.R.E」原則處理，包括通報總部、協助被害人、進行內部通報並保存證據，必要時協助報警或配合政府調查。同時，門市也會檢視環境安全，例如加強廁所照明、確認求救鈴功能並增加巡查頻率，以降低風險。

公共運輸場域方面，台北捷運公司站務處副主任曹俊文表示，捷運車站與列車均由站務人員與保全加強巡查，捷運警察也會不定期巡邏，以提供旅客即時協助與安全保障。北捷也在月台第3、4節車廂位置設置「夜間安心候車區」，並納入監視器監控範圍，以提升夜間候車安全。

他指出，捷運系統車站與車廂均設有監視器，並已將影像由30萬畫素升級至300萬畫素以上，以提供更清晰畫面協助安全監控。旅客若遇緊急狀況，可透過車廂或月台對講機與站務人員聯繫，廁所內亦設置求助鈴；此外，北捷也導入AI智慧客服系統，旅客可透過文字即時通報客服中心，提高通報效率與保密性。

衛福部表示，為強化地方政府處理案件能力，自2024年起已補助地方政府增聘65名性騷擾防治人力。統計顯示，2025年地方政府接獲申訴後，4個月內完成審議的比例達96.26％，案件處理效率較過去明顯提升。

此外，2025年一般性騷擾裁罰案件共1527件，較2023年的635件增加逾兩倍；新增的權勢性騷擾案件則裁罰22件。衛福部指出，2025年地方政府共提供1389名被害人、合計1萬574次扶助服務，服務率達100％，未來也將持續推動公共場所防治性騷擾措施，並鼓勵企業與公共場域建立更安全的環境。

