70年來最嚴峻冬旱 高雄美濃農民深夜摸黑輪灌

南部地區面臨70年來最嚴峻的冬季乾旱，高雄美濃地區農民必須深夜摸黑輪灌，農水署高雄管理處已啟動美濃抗旱井並成立應變小組，穩定農民灌溉權益。

根據氣象署統計，台灣西半部自去年12月至今年2月之累計降雨量，創下自1951年以來同期最低紀錄，導致河川流量嚴重不足，農水署高雄管理處5日正式成立「旱災緊急應變小組」，由處長呂文豪親自指揮。

針對美濃龜山圳二支線尾端，因地理位置較遠導致水源輸送不易，已提前啟動新設12 號井；考量春耕急迫，已於2 月25日協調高市府水利局先行放行抽水，目前已正常啟用。

農水署同時串聯既有井群供灌，配合沿線之 1、11、4、6、8 號水井穩定抽灌，確保水源能順利送達各支線尾端，農水署並已協調南水分署啟動抗旱井，並發函高市府申請延長地下水井每日抽水時數。

農水署本周正式啟動龜山圳輪灌措施，雖然近日略有降雨，但川流量仍不穩定，為確保所有農戶不論日夜均能獲得基本灌溉水量，目前仍須執行輪灌制度，呼籲農民依循供水秩序，避免無謂等候。

呂文豪強調，將持續密切觀測氣象與流量變化，視需求機動調整期程，確保灌溉服務合理、公平，若農民於供灌期間遭遇困難，可向所轄工作站反映，第一時間將派員處理協助農民共渡枯水難關。

