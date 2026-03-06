為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    提前祝福 高市警局長婦女節送暖肯定女警辛勞

    2026/03/06 15:14 記者黃良傑／高雄報導
    高市警局長趙瑞華（前排中白衣）在婦女節前送暖，贈餅乾肯定女警辛勞。（警方提供）

    高市警局長趙瑞華（前排中白衣）在婦女節前送暖，贈餅乾肯定女警辛勞。（警方提供）

    3月8日國際婦女節即將到來，高市警察局長趙瑞華於今（6）日率副局長、主秘及督察長，分別到婦幼隊及局內各辦公室，親送餅乾禮盒向200多位女同事，一一致意兼顧家庭和職場的辛勞，以及在警政工作上的奉獻。

    局長趙瑞華表示，在職場中女性同仁的專業，往往為高雄治安平穩及民眾安全更增添一份溫暖，又同時兼顧家庭生活的重擔，成為支撐家人的避風港，希望在為他人付出的同時，也不要忘記愛自己，願女性同仁的光芒都能永遠璀璨、自在綻放。

    警方指出，婦女節的誕生源自20世紀初，成千上萬的女性勞工走上街頭爭取工作權益及投票權，就此開啟現代社會重視女性平權的新篇章，當今女性在現代社會中常須兼顧多元角色，不論是實現自我、家庭照顧，還是工作責任等，都顯現女性在職場、家庭及社會中不可或缺的地位。

    具有警察身分的女性同事，更須心繫維護社會治安、交通預防與打擊犯罪等重要任務，持續在工作、家庭及社會上，展現出她們的堅毅與韌性，相當不易且辛苦。

    趙瑞華表示，高雄市警局將持續打造友善職場環境，讓女性同仁在工作時，能感受到尊重與關懷，也能同時兼顧工作與家庭，成為女性在職場打拚跟家庭照顧的最強後盾。

