台南「菜奇鴨」疑遭抄襲 南市議員不忍了酸爆台中

台南市長黃偉哲公開推廣「菜奇鴨」和「夜奇鴨」，這對吉祥物不僅知名高，也十分受民眾喜愛。（南市府提供）

台南市爆紅的吉祥物「菜奇鴨」，廣受民眾喜愛，南市府並於今年1月取得商標權，結果最近傳出台中一處公園也取名「菜奇鴉公園」，由於名稱過於雷同，引起網友議論，批評台中根本是抄襲。雖然台南市長黃偉哲今天為台中緩頰，但是南市無黨籍市議員李宗霖不忍了，酸爆台中「難道不怕讓人誤會這個公園在台南嗎？」

「菜奇鴨」是2021年台南市舉辦市場吉祥物為民眾票選冠軍，成為台南市的市場吉祥物之一。圓滾滾的呆萌模樣相當受到民眾歡迎，在網路上擁有極高聲量。「菜奇鴨」爆紅之後，南市市場處隨後也推出夜市的吉祥物「夜奇鴨」，還推出小玩偶，十分受民眾喜愛。

今年3月，台中市政府斥資3000多萬元，將北區中央公有零售市場拆除，轉型一座塗鴉主題公園，並取名「菜奇鴉公園」，預計10月完工。由於只有一字之差，且讀音相同，引起網友質疑台中的「菜奇鴉」是抄襲自台南的「菜奇鴨」。

對此，台南市長黃偉哲今天幫台中市政府緩頰，指大家都玩諧音梗，「奇文共欣賞」，未來可以交流，一起行銷常民生活文化。

不過，南市議員李宗霖對台中涉及抄襲的做法並不以為然，他表示，為什麼台中市政府要用「菜奇鴉公園」呢？菜奇鴨已經是台南知名的智慧財產權，難道台中不怕讓人誤會他們這個公園是在台南嗎？實在令人傻眼。

針對台中涉「菜市鴨」抄襲爭議，南市議員李宗霖認為實在令人傻眼。（記者蔡文居攝）

