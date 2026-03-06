高捷O9站聯開BC基地出爐含商辦飯店與住宅 2033年完工

高捷O9聯開BC基地評選出爐，該基地緊鄰苓雅運動園區，預計2033年10月完工。（捷運局提供）

高雄捷運橘線O9苓雅運動園區BC基地聯開案評選出爐，最優申請人將興建3棟28、31層及地下4層建築，整合商辦、飯店、店鋪與住宅，預計2033年10月完工。

捷運局長吳嘉昌說明，此案評選結果由欣巴巴事業股份有限公司及其所屬集團江城建設股份有限公司、巴森營造股份有限公司獲最優申請人，開發分兩大部分。

其中B基地將興建1棟地下4層、地上28層的商辦暨商務飯店複合大樓，設置112間飯店客房及辦公單元，總樓地板面積達1.9萬坪，提供衛武營國家文化藝文中心表演者、觀眾及Highline 運動場旅客理想的住宿空間。

C基地將興建2棟地下4層、地上31層的商辦與住宅複合大樓，規劃店鋪、辦公單元及智慧住宅，總樓地板面積達4.3萬坪，低樓層設置運動相關用品店、運動餐廳。

吳家昌指出，09A基地已於今年初簽約，將規劃住宅及公托與運動休閒服務產業，B、C基地未來將透過整體規劃與立體空橋系統，串聯A基地與苓雅運動園區，形塑完整的人行步行動線與立體交通網絡，整合苓雅運動園區周邊發展動能，串聯捷運站體與周邊運動設施。

