嘉義鹿草重寮社區「光之境」 當代藝術詮釋城隍信仰

鹿草鄉重寮社區發展協會結合中寮安溪城隍廟推出「光之境」大型裝置藝術作品。（記者林宜樟攝）

2026台灣燈會正熱鬧進行，嘉義縣各鄉鎮市、社區推出衛星燈區，鹿草鄉重寮社區發展協會結合中寮安溪城隍廟推出「光之境」大型裝置藝術作品，以沉浸式光影與現代藝術美學詮釋城隍信仰，今天亮相，為地方注入嶄新文化能量。

「光之境」大型裝置藝術作品燈區今天亮相，由3位重寮國小學生精彩演繹社區耆老與老榕樹的情感，嘉義縣長翁章梁、鹿草鄉長嚴珮瑜、縣議員江佩曄、詹琬蓁、黃惠汝等共同啟用點燈。

嚴珮瑜說，裝置藝術象徵鄉親對土地的認同感，中寮城隍廟前的百年老樹去年7月受丹娜絲颱風重創，「光之境」以重建百年老樹為創作精神，由藝術創作者盧大衛（David Lu）參與製作，透過層層串聯的光脈結構，呈現城隍爺守護地方的精神，讓傳統信仰以當代藝術形式走入大眾視野。

盧大衛表示，此裝置藝術與廟宇文化結合，由鄉親、志工一同協助綁竹子及上油漆，推薦遊客前來觀賞；重寮社區發展協會總幹事林怡君表示，裝置藝術燈座延續廟前的老榕樹意象，許多社區長輩讚歎不已，本次展出還搭配線上導覽，燈會期間「光之境」推出打卡祈福活動，民眾完成拍照打卡任務，可獲得「城隍引光・守護平安祈福卡」，祈求城隍爺庇佑，傳遞平安與希望。

翁章梁說，老榕樹被颱風吹倒，社區透過裝置藝術再現榕樹風華，在城隍廟前打造公共藝術，民眾欣賞作品時也能跟城隍爺祈願，歡迎鄉親到台灣燈會走逛，明天（3月7日）晚間有Team Taiwan大遊行以及無人機秀，值得欣賞。

重寮國小學生精彩演繹社區耆老與老榕樹的情感。（記者林宜樟攝）

「光之境」大型裝置藝術作品啟用。（記者林宜樟攝）

鄉親掛上祈福卡。（記者林宜樟攝）

