雲林「男神」國姓公3/8搬家 信徒送逾200萬元黃金

五股開臺尊王過爐將在3月8日登場，6日在大埤鄉豐田村成功廟辦理儀仗、神袍換新、熔金等儀式。（記者黃淑莉攝）

雲林縣定民俗「五股開臺尊王過爐」將在3月8日登場，今（5）日在次房股豐田村成功廟及紅壇辦理儀仗、神袍換新、熔金等儀式，展現百年信仰薪火相傳，2025年值年爐主黃芳柎把1整年信徒添的香油錢買了8兩金牌約150多萬元獻神，加上其他信徒酬謝金牌，總計超過200萬元。

國姓公是鄉里對開臺尊王的尊稱，是橫跨雲嘉二縣6鄉鎮13庄共同信仰，已有逾百年歷史，每年由五股依循輪值，「過爐」儀式是神尊搬家到新值年股，每年吸引上萬信徒隨香，過爐的路線被譽為「百年香路」，場面壯觀熱鬧。

今年過爐將由次房股大埤豐田村移交給參房股斗南靖興里，今天由神袍換新、祭器、文物與金牌等信仰器物移交與清點率先登場，在五股代表共同見證下恭請國姓出龕、清理神龕、更換神袍及熔金。

中華五股開臺尊王協會理事長王萬來指出，各界矚目的熔金因金價飆漲，信徒酬謝數量減少，已連續3年沒有熔，今天點交把去年信徒及爐主酬獻的金牌掛在神尊身上，同時把2022、2023、2024年的金牌逾30兩（現值超過600萬元）熔成金條。

去年值年爐主黃芳柎表示，前年選爐主時他即向國姓公承諾，任期屆滿時會把一整年信徒添的香油錢全數貢獻出來，共計買了8兩約150萬元。

2026年值年參房股爐主宋文傑表示，3月8日國姓公過爐儀式上午7點在豐田村成功廟發炮出發，預計中午12點半會到靖興里臨時紅壇，當天地方準備約一千桌流水席要宴請五股旗腳及全國信眾，邀請大家來給國姓公請客吃平安宴。

五股開臺尊王過爐將在3月8日登場，信徒酬謝逾200萬元黃金。（記者黃淑莉攝）

因金價飆漲有3年沒熔金，今年共計熔逾30兩，現值約600萬元。（雲林縣府文觀處提供）

