台中文山掩埋場1.3億垃圾打包4個月就破遭鼠狗啃？議員憂污染擴大

何文海查出，堆置在文山掩埋場的垃圾太空包，才不到4個月就因破損疑遭老鼠、野狗啃咬。（何文海提供）

台中市文山掩埋場放置1617.5噸「垃圾分篩打包」，議員民進黨議員何文海查出，遭老鼠野狗咬破、啃食，他批太空包推置場，許多地方已經發生破損，許多垃圾廚餘外露，恐造成周邊環境污染，環保局表示，4日接獲訊息已-派員到場檢視，經查打包物遭動物啃咬破洞面積不大，已立即清理掉落垃圾，並運用白色膠布修補破損處、帆布覆蓋避免垃圾飛揚滋生細菌。

台中市政府過去斥資1億3000萬元進行垃圾打包，原本規劃要堆置5年後待新的焚化爐完成，再處理這些堆置的垃圾太空包，但才過4個月就發生部分太空包破損的情況，何文海要求市府必須追究相關責任，並徹查上億元計畫的包材採購規格與驗收是否確實。

他說，目前垃圾太空包在戶外堆置無任何防護，受近日氣候與長期日曬影響，垃圾太空包已經發生部分破損的情況，外露的垃圾被野狗老鼠啃咬啃食後必定讓周邊環境污染擴大，南屯區春社里及文山里寶山里等地區目前有許多大樓社區，憂心對當地民眾的飲水食物造成污染。

何文海也說，周邊住戶擔心破損的太空包內部含有廚餘，已吸引野狗及老鼠啃食，導致破損狀況加劇，加上近期降雨，雨水滲入包內形成污水蔓延，現場異味明顯，周邊居民亦反映擔憂氣溫回升後，該處恐淪為傳染病與蚊蟲孳生溫床。

何文海強調，將垃圾山改裝成「垃圾包山」本來就是治標不治本，如今市府連最基本的封存都無法落實，若缺乏完善的監控與維護，配套措施將失去原有意涵，台中市政府應該立刻對於目前垃圾問題盡快提出應對方案

環保局指出，後續將請廠商現勘評估，如有嚴重破損，將視實際情形重新打包，後續將使用不透水布遮蓋並加以固定，以雙重保護打包物，同時加強派員巡檢頻率，確認包裝完整性。

環保局清理掉落垃圾，並運用白色膠布修補破損處、帆布覆蓋避免垃圾飛揚滋生細菌。（環保局提供）

