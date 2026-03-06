嘉中爆「夢想行動講座」形同產品發表會引反彈 校方回應了

嘉義高中夢想行動講座被批內容與講題不符。（資料照）

嘉義高中4日舉辦「夢想行動校園講座」，不料引發學生反彈，上網爆料2節課有7成時間在宣傳某品牌產品，期待的演講竟形同產品發表會，質疑「為什麼嘉中會讓這種廠商進來？」嘉中回應表示，該講座由非營利組織「明基基金會」贊助，講師說明案例是希望學生了解產業實務運作，會將同學建議回饋給基金會，未來活動前也會進一步確認講題與內容。

有學生在Threads貼文分享說，演講前內容簡介「2026講座透過『人生探索』與『職涯解鎖』雙軌講師設計，從真實生命歷程延伸至職涯第一線」，原期待的築夢故事分享與自我、職涯探索演講落空，實際內容多數在品牌行銷，還有介紹該品牌自家產業的商品特別之處，明顯與人生探索、職涯解鎖不符。

請繼續往下閱讀...

嘉中回應，學校理解並重視同學對活動內容、校園活動品質及教育中立原則所提出的關心與疑問，此次講座由明基基金會協助安排，該基金會為非營利公益組織，長期投入校園教育推廣工作，講師是以企業行銷工作者的實務經驗為出發點，透過品牌案例與市場策略說明行銷概念，期望讓同學了解產業實務運作，並非以商品銷售或商業促銷為目的。

嘉中表示，部分同學對講座內容呈現方式有不同感受，將以此為契機，進一步檢視未來校園講座的規劃與審查機制，例如在活動前加強講題與內容的確認，避免引起誤解，持續提升講座品質。

嘉中表示，學校鼓勵同學對公共議題提出觀察與思考，也期待在表達意見時能秉持理性與尊重的態度，同學們對校園活動有任何建議，歡迎透過班聯會、班級代表或相關管道與學校交流。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法