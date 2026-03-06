桃園平鎮「私立文化幼兒園」教保員涉不當對待幼童 共挨罰24萬

桃園市平鎮區私立文化幼兒園設不當管教幼童的裁罰結果。（擷取自黃瓊慧臉書）

桃園市平鎮區「私立文化幼兒園」2名教保員對幼兒拍打等不當對待，市府教育局1月26日接獲陳情後前往調查，審議後認定2名教保員違反「教保服務人員條例」第33條規定屬實，已分別裁處幼兒園6萬元與2名教保員分別8萬元、10萬元罰鍰。

市議員黃瓊慧說，據了解該幼兒園原先只有1位家長舉發幼兒受到不當對待，後面又發現22位幼兒也有相同狀況，共計幼幼班到中班23位幼兒受到不當對待；市府教育局調查後，2月14日裁罰結果出爐已公告在全國教保網上，顯示23位幼兒「真的遭受非常不當的管教，非常可憐」。

請繼續往下閱讀...

家長爆料指出，儘管教保員的不當對待幼兒屬實，幼兒園卻仍隱瞞真相，「將家長當傻子」，刻意不讓家長知道幼兒們被推臉、拍打、餐具被惡意撥落地面，面對家長調閱監視器畫面以「密碼忘記了」等理由推託，家長集體上門討公道時，幼兒園又稱是「教育局說不能打給家長」，對事件的補償、道歉簡直是「零進度」。

教育局表示，接獲陳情當天已派員到幼兒園調閱監視器畫面，提報教保相關人員違法事件調查處理審查小組、教保相關人員違法事件認定委員會審議，認定2名教保員違反教保服務人員條例屬實，已開罰，且2名教保員1年內不得於教保服務機構服務。

另已要求幼兒園檢討改善並督導加強教職員相關專業知能，後續還將派員輔導、加強不定期稽查，提供幼兒心理輔導諮商服務與協助轉介其他幼兒園，並追蹤幼兒園改善與幼兒輔導情形。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法