文山掩埋場垃圾太空包破損 議員：盧市府廢棄物治理失靈

何文海查出，堆置在文山掩埋場的垃圾太空包，才不到4個月就因破損疑遭老鼠、野狗啃咬。（何文海提供）

台中市文山掩埋場放置1617.5噸「垃圾分篩打包」，遭議員民進黨議員何文海查出，遭老鼠野狗咬破、啃食，痛批春雨將至，太空包滲入形成污染，黨籍台中市議會黨團總召周永鴻更指絕非單純的包材破損事件，而是盧秀燕市府長期在垃圾與廚餘處理政策上「無能也無心」所引發的系統性災難。

環保局表示，4日接獲文山掩埋場垃圾打包物遭野狗咬破訊息，環保局即派員到場檢視，整體打包物狀態良好，部分打包物遭野狗啃咬才有破洞，遭動物啃咬破洞面積不大，已立即清理掉落垃圾，並運用白色膠布修補破損處、帆布覆蓋避免垃圾飛揚滋生細菌。

周永鴻表示，盧市府執政以來，文山焚化爐汰舊換新工程延宕多年，垃圾處理量能嚴重不足，在缺乏廚餘去化設施的狀況下，市府非但不思積極解決，當年反而以弊案為藉口，刻意讓前朝規劃的外埔生質能處理廠二期工程停滯，這種將政治凌駕於市政專業的作法，引發了一連串的骨牌效應：先是導致大里垃圾山危機，隨後處理不當的廚餘更成為爆發非洲豬瘟的遠因，如今連花費上億元打包暫置的太空包都輕易破損，足見市府的廢棄物治理已經全面失靈。

針對文山焚化廠垃圾大空包破損，環保局宣稱將用膠布修補，後續再以不透水布進行「雙重保護」，周永鴻提出強烈質疑，指市府斥資1億3000萬元進行垃圾打包，原本規劃要堆置5年，為何包材品質如此低劣，竟撐不到4個月就破爛不堪？周永鴻要求市府必須追究相關究責，徹查上億元計畫的包材採購規格與驗收是否確實，並向市民清楚交代：後續補救的「雙重保護」工程經費，是否又要拿全民的納稅錢來替市府的錯誤買單。

面對即將到來的春雨季節，周永鴻強調，太空包破損滲出的廚餘污水，極易成為登革熱及其他野生動物傳染病的溫床，周邊居民已經人心惶惶。他要求市府應立即啟動跨局處的公衛防護機制，針對文山掩埋場及周邊社區進行全面的環境大消毒與水質監測，絕不能讓市府的行政怠惰，演變成危害在地居民健康的公衛危機。

環保局已清理掉落垃圾，並運用白色膠布修補破損處、帆布覆蓋避免垃圾飛揚滋生細菌。（環保局提供）

