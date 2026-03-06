為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    妻子天天準備2個便當 支持吳鐵雄成台灣資訊教育之父

    2026/03/06 14:31 記者林曉雲／台北報導
    台灣資訊教育之父吳鐵雄（感謝板後之正中者）獲台灣教育研究院頒發終身成就獎，特別感謝妻子及孩子的支持。（記者林曉雲翻攝）

    台灣教育研究院今（6）日頒發「教育研究終身成就獎」，給「台灣早期資訊教育推手」的吳鐵雄（前教育部常務次長、前台南師範學院校長），以及教育學者楊思偉（前台中教育大學校長），表彰兩人長期對教育的重要貢獻。

    吳鐵雄致詞時表示，自己從事教育工作多年，特別感謝歷任教育界前輩的支持，其中前教育部長曾志朗與黃榮村對資訊教育的發展給予許多鼓勵，當年他擔任曾志朗及黃榮村時期的教育部次長，黃榮村並頒授一等教育文化獎章給他，是他人生中的極大榮譽 曾志朗今天也出席研討會。

    吳鐵雄也感性地表示，很感謝太太及兩個孩子的支持，回憶他在台師大任教期間，太太每天為他準備中餐與晚餐兩個便當，讓他能安心投入教學與研究。

    台灣教育研究院院長黃政傑代表頒獎，表彰吳鐵雄在教育領域超過40年的卓越奉獻，特別是他在資訊教育（被譽為台灣資訊教育之父）、心理測量以及擔任教育部常務次長期間，對台灣教育改革與政策現代化的深遠影響；同時也肯定楊思偉作為「台灣師資培育改革者與實踐家」的終身貢獻。

    108課綱自2019年實施以來已邁入第7年，面對人工智慧（AI）與數位科技快速發展，課程內容是否需要調整再度成為教育界討論焦點。台灣教育研究院及台灣教育研究院社今日也在台灣師範大學舉辦「中小學課綱之檢討與改進」學術研討會，邀集多位教育學者與教育實務工作者，針對108課綱實施成效、未來調整深化方向與長期修訂規劃進行交流。

    教育部長鄭英耀上任後表示，108課綱整體架構仍具前瞻性，學生在數學、科學與閱讀等領域的國內研究與國際評比表現良好，未來不會全面重新修訂課綱，而是維持主體架構下進行必要調整，例如因應人工智慧發展強化科技領域與資訊素養內容，並透過教師專業增能與教學創新方式推動課程滾動修正。

    前台中教育大學校長楊思偉（左四）獲台灣教育研究院頒發終身成就獎。（記者林曉雲翻攝）

