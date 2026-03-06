為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台灣最後一隻花豹 台北動物園「花郎」18歲高齡離世

    2026/03/06 14:22 記者甘孟霖／台北報導
    台北市立動物園花豹「花郎」高齡18歲，高齡伴隨而來的症狀已讓其無法安適生活，照養團隊決定放手，「花郎」於6日長眠。（台北市立動物園提供）

    台北市立動物園雨林區內的花豹「花郎」已高齡18歲，是全台灣僅剩的最後一隻花豹。台北動物園表示，近日「花郎」因高齡引發的多重病痛與退化性關節炎惡化，走到了生命的終點。保育員與獸醫團隊在沉重的生活品質評估後，陪伴花豹「花郎」平靜地走完最後一段路。18歲的「花郎」今天（6日）正式告別了牠守護許久的雨林。

    台北動物園表示，「花郎」已進入高齡動物之列。2023年牠勇敢地挺過鱗狀上皮細胞瘤的外科手術，也因此切除了右前肢第1趾。隨著歲月在牠矯健的身軀上留下痕跡，動物園也透過保肝、止痛藥及關節保健補充品，協助維持生活品質。

    去年起，照養團隊觀察到「花郎」的步態不再輕盈，經檢查發現除骨刺情形外，亦患有明顯退化性關節炎，雙前肢因長期受力不均而逐漸變形、內彎。對於曾經在林間穿梭、攀爬的身影來說，每一跨步的不適，都是意志與衰老的搏鬥。保育員看在眼裡，疼在心裡，僅能透過環境優化，如降低取食平台高度、提供鋪草與藥物，緩解這位老朋友的不適。

    今年2月下旬，照養團隊發現「花郎」右前肢出現明顯跛行，經安排檢查後發現其右前肢尺骨近關節處出現骨折。更令團隊不捨的是，「花郎」也正承受慢性腎衰竭與貧血等健康問題的折磨。

    面對多重且不可逆的健康挑戰，動物園照養團隊陷入艱難抉擇，如進行手術仍存在後續風險，考量其年齡及骨質退化情形，骨折癒合能力可能受限，而慢性腎衰竭也增加麻醉過程中的風險。此外，術後所帶來的不適與活動限制，對天性喜愛自由活動的貓科動物而言，無疑是另一種折磨。

    經過動物福祉多方專家評估，考量「花郎」的生活品質已嚴重受損，照養團隊決定放手，讓「花郎」在牠最熟悉的陪伴中，平靜地沈睡離去。

    台北市立動物園花豹「花郎」高齡18歲「花郎」於6日長眠。（台北市立動物園提供）

