    首頁 > 生活

    2026桃園燈會推「樂遊桃園」社群抽獎 她幸運帶回舒華親簽「美麗」燈籠

    2026/03/06 14:40 記者周敏鴻／桃園報導
    桃園市民洪小姐（中）帶著孩子們領取桃園觀光大使舒華的親筆簽名「美麗」燈籠。（圖由桃園市政府提供）

    桃園市民洪小姐（中）帶著孩子們領取桃園觀光大使舒華的親筆簽名「美麗」燈籠。（圖由桃園市政府提供）

    「2026桃園燈會」推出「樂遊桃園」社群抽獎活動，桃園市民洪小姐幸運抽中活動大獎，她5日與孩子們到燈會現場拿到韓國人氣女團i-dle成員、桃園觀光大使舒華的親筆簽名「美麗」燈籠，讓身為舒華忠實粉絲的她女兒開心地直說「回家後要立刻將燈籠掛在房間裡珍藏」。

    家住龍潭區的洪小姐得知中獎後，決定帶著就讀國中2年級的女兒、國小3年級的兒子，一同到虎頭山創新園區領獎並賞燈，她說，她與孩子們難得一起到燈會，除了感受熱鬧的節慶氛圍，也能領獎，非常開心；中獎名單公布後，有網友聯繫想購買被她婉拒，因她認為燈籠象徵的好運，能為家人帶來平安順心，也希望舒華在韓國努力打拚、追逐夢想的故事，能鼓勵孩子們勇敢朝自己的人生目標前進。

    洪小姐與孩子們最喜歡結合科技感與年節意象的主燈「飛馬耀桃園」，會噴出清涼水霧，充滿沉浸式氛圍的「森霧劇場」則排第二；洪小姐的女兒說，她是舒華的忠實粉絲，媽媽中獎的消息還不敢跟同學分享，回家後一定要立刻把她偶像親筆簽名的燈籠掛在房間裡珍藏。

