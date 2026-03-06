為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    政大會計系碩班考題與補習班雷同？ 教育部下午到校調查

    2026/03/06 13:58 記者林曉雲／台北報導
    政大會計系碩班考題與補習班雷同？教育部下午到政大實地調查。（資料照）

    政大會計系碩班考題與補習班雷同？教育部下午到政大實地調查。（資料照）

    政治大學會計系碩士班考試遭爆題目與補習班雷同，質疑有洩題疑慮。教育部今（6）日說明，教育部向來極重視大學辦理招生考試的公信力，學校應依大學法第24條公平、公正、公開原則及其公告之招生辦法及簡章辦理，有關外界反映國立政治大學會計學系碩士班招生考試「會計學」命題疑似與民間補習班題目高度雷同等節，教育部今日下午將到學校實地訪視，檢視會計學系碩士班命題及招生考試過程。

    教育部也說明，已同步責成學校組成專案小組，針對外界所提疑義，應立即調查與釐清爭點，後續如經學校及教育部查處屬實，確有違反招生規定、洩題或其他與補習班不當連結等情，教育部絕不寬貸，並將視情節輕重依法扣減該系招生名額，並檢討相關人員責任；若涉及教師不當行為，學校應送請教評會審議；若涉及民間補習班或其他民刑事責任，則依法移送檢調機關偵辦。

    有網友在Dcard發文指出，看到有其他版討論政大會計所筆試考題，與補習班模擬考題很類似，於是自己跟補該補習班的朋友借考卷來比對，發現「政大的第四題，是補習班模考第22題加計算題第3題；政大的第五題，是補習班模考第23題加計算題第2題」，題幹邏輯、敘述方式、問的問題都幾乎一模一樣，且2題就占了50分。

    政大校方回應，已啟動專業審查機制，4位委員獨立審閱與分析後一致認定，尚不足以構成抄襲、拼貼或不當資訊流通之認定，未達影響考試公平性或招生結果正當性之程度。

