台語結合考古學！ 十三行博物館推展本土語言獲傑出貢獻獎

新北市立十三行博物館致力於推廣考古專業知識，也融入台語文標準化、建構母語沉浸環境。館長羅珮瑄表示，文化資產保存、本土語言傳承都是博物館的使命，館方近年推動台語「聽、說、讀、寫」應用，在實地考古營隊、新北考古生活節、夜宿博物館大量融入台語元素，也推出台文展覽「kì-tî的微光-考古共咱箍做伙」、開設全台語生態走讀路線、台語繪本等，獲得教育部今年度「表揚推展本土語言傑出貢獻獎」團體獎殊榮肯定，展現博物館在保存史前文化之外，也具備推動本土語言傳承的量能。

羅珮瑄說，在動態體驗上，館方將台語教學融入實地考古營隊的「仁里遺址考古體驗親子營」，由「科技考古台語教師」透過台語工作坊介紹考古工具；「新北考古生活節」上，館方設置「十三行拚輸贏」台語專區，結合考古與運動競技，讓民眾邊玩邊學專業名詞；此外，十三行也推出首檔台文展覽「kì-tî的微光-考古共咱箍做伙」、開設全台語生態走讀路線、將Podcast節目轉型為深度訪談，並出版全台語繪本。

此外，羅珮瑄表示，館方推出全台語「夜宿博物館」活動，結合喜劇詮釋史前交易文化，在導覽培訓方面，館方規劃系列台語文課程，強化閱讀與撰寫台文導覽稿的專業能力。

館方補充，為落實語言平權，十三行博物館積極推動「專業名詞台語標準化」，與學者專家合作將「人面陶罐」、「文化層」等考古詞彙精準轉譯，未來將持續透過多元活動與台文出版品，讓台語成為能學考古、談科學的活語言，更多資訊請至十三行官網或粉絲專頁查詢。

新北市立十三行博物館致力於推廣考古專業知識，獲教育部今年度「表揚推展本土語言傑出貢獻獎」團體獎殊榮。（十三行博物館提供）

