「烽火船說」特展澎湖場 盛大壓軸再現

澎湖海域撈出的沉船文物，在烽火船說特展現身。（記者劉禹慶攝）

文化部文化資產局與國立科學工藝博物館攜手推出的「烽火船說-水下文化資產特展」，繼高雄、金門與台中等地巡迴展出，累計吸引逾6萬人次參觀。展覽最終站今（6）日在澎湖舊郵便局壓軸開幕。

澎湖群島自古以來除了是東亞海上航道的重要中繼熱點，亦是兵家必爭之地，從明清時期的海防佈署、清法戰爭、甲午戰爭，到二次世界大戰期間的空襲與海上攻防，澎湖曾歷經海上烽煙四起、戰火交織的歲月，海平面之下沉靜留存沉船與戰爭遺物，成為見證歷史的重要物證。

請繼續往下閱讀...

文資局表示，展覽設於澎湖郵便局與馬公水上警察官吏派出所，分為「台灣海洋戰爭史」、「台灣列冊沉船」及「守護與永續」3大展區。「台灣海洋戰爭史」介紹古今船艦及武器，重現自明清時期至二戰橫跨300年的重大海戰事件，包括金門料羅灣、安平、澎湖、基隆、淡水、台中與高雄等地戰役。

「台灣沉船故事」展區則介紹我國10處列冊的重要沉船遺址，涵蓋清代往返台灣與中國沿海的商船、19世紀中晚期的西方船隻，以及二戰期間的軍事船艦。10處列冊沉船中，有8艘發現於澎湖海域，足見澎湖在海上重要樞紐地位。

在「守護與永續」展區中，特別介紹水下考古團隊如何運用專業裝備、精密儀器與科學方法，深入調查海底遺址，展期3月6日至明年12月12日止。

烽火船說特展，澎湖最終站即日起在澎湖郵便局展出。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法