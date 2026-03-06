為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「烽火船說」特展澎湖場 盛大壓軸再現

    2026/03/06 13:57 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖海域撈出的沉船文物，在烽火船說特展現身。（記者劉禹慶攝）

    澎湖海域撈出的沉船文物，在烽火船說特展現身。（記者劉禹慶攝）

    文化部文化資產局與國立科學工藝博物館攜手推出的「烽火船說-水下文化資產特展」，繼高雄、金門與台中等地巡迴展出，累計吸引逾6萬人次參觀。展覽最終站今（6）日在澎湖舊郵便局壓軸開幕。

    澎湖群島自古以來除了是東亞海上航道的重要中繼熱點，亦是兵家必爭之地，從明清時期的海防佈署、清法戰爭、甲午戰爭，到二次世界大戰期間的空襲與海上攻防，澎湖曾歷經海上烽煙四起、戰火交織的歲月，海平面之下沉靜留存沉船與戰爭遺物，成為見證歷史的重要物證。

    文資局表示，展覽設於澎湖郵便局與馬公水上警察官吏派出所，分為「台灣海洋戰爭史」、「台灣列冊沉船」及「守護與永續」3大展區。「台灣海洋戰爭史」介紹古今船艦及武器，重現自明清時期至二戰橫跨300年的重大海戰事件，包括金門料羅灣、安平、澎湖、基隆、淡水、台中與高雄等地戰役。

    「台灣沉船故事」展區則介紹我國10處列冊的重要沉船遺址，涵蓋清代往返台灣與中國沿海的商船、19世紀中晚期的西方船隻，以及二戰期間的軍事船艦。10處列冊沉船中，有8艘發現於澎湖海域，足見澎湖在海上重要樞紐地位。

    在「守護與永續」展區中，特別介紹水下考古團隊如何運用專業裝備、精密儀器與科學方法，深入調查海底遺址，展期3月6日至明年12月12日止。

    烽火船說特展，澎湖最終站即日起在澎湖郵便局展出。（記者劉禹慶攝）

    烽火船說特展，澎湖最終站即日起在澎湖郵便局展出。（記者劉禹慶攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播