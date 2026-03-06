元宵盛會後150人滯留澎湖機場 緊急協調軍機支援

澎湖機場元宵節過後，湧入大批民眾候補搭機。（記者劉禹慶攝）

一連3天澎湖西乞龜盛會結束，今（6）日澎湖機場湧入大批旅客，現場候補人數達150人，經澎湖縣政府與立委楊曜服務處緊急介入協調，出動軍機飛行澎湖至高雄各1航次、立榮航空澎湖至台北加班各1班機，協助輸運滯留澎湖旅客。

今年澎湖元西乞龜盛會，已圓滿結束，澎湖機場一早就湧入大批旅客，欲搭機返回台灣本島，澎湖航空站表示，提供運量澎湖往台北共16班，提供1120座位數，澎湖往高雄共15班、提供1050座位數，澎湖往台中共9班、提供630座位數，澎湖往台南共3班、提供210座位數，澎湖往嘉義共1班、提供70座位數，澎湖往金門共1班、提供70座位數

，澎湖往七美共1班、提供70座位數，合計46班，總座位數為3169座位數。

查詢今日離站航班目前皆訂位客滿，上午10時30分，候補上旅客24位。另現場各航線等待候補人數合計約為150位，澎湖縣政府與立委楊曜服務處持續協調，爭取澎湖往高雄軍機1架次，澎湖往台北1航班，協助紓解候補壓力。

軍機今日上午11點優先開放現場候補旅客購票，並將同步釋出於立榮航空官網通路，請有搭機需求民眾儘速完成訂位購票。

澎湖機場候補人數一度達二百人，緊急安排軍機及加班機運輸。（記者劉禹慶攝）

