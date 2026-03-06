為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    元宵盛會後150人滯留澎湖機場 緊急協調軍機支援

    2026/03/06 13:30 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖機場元宵節過後，湧入大批民眾候補搭機。（記者劉禹慶攝）

    澎湖機場元宵節過後，湧入大批民眾候補搭機。（記者劉禹慶攝）

    一連3天澎湖西乞龜盛會結束，今（6）日澎湖機場湧入大批旅客，現場候補人數達150人，經澎湖縣政府與立委楊曜服務處緊急介入協調，出動軍機飛行澎湖至高雄各1航次、立榮航空澎湖至台北加班各1班機，協助輸運滯留澎湖旅客。

    今年澎湖元西乞龜盛會，已圓滿結束，澎湖機場一早就湧入大批旅客，欲搭機返回台灣本島，澎湖航空站表示，提供運量澎湖往台北共16班，提供1120座位數，澎湖往高雄共15班、提供1050座位數，澎湖往台中共9班、提供630座位數，澎湖往台南共3班、提供210座位數，澎湖往嘉義共1班、提供70座位數，澎湖往金門共1班、提供70座位數

    ，澎湖往七美共1班、提供70座位數，合計46班，總座位數為3169座位數。

    查詢今日離站航班目前皆訂位客滿，上午10時30分，候補上旅客24位。另現場各航線等待候補人數合計約為150位，澎湖縣政府與立委楊曜服務處持續協調，爭取澎湖往高雄軍機1架次，澎湖往台北1航班，協助紓解候補壓力。

    軍機今日上午11點優先開放現場候補旅客購票，並將同步釋出於立榮航空官網通路，請有搭機需求民眾儘速完成訂位購票。

    澎湖機場候補人數一度達二百人，緊急安排軍機及加班機運輸。（記者劉禹慶攝）

    澎湖機場候補人數一度達二百人，緊急安排軍機及加班機運輸。（記者劉禹慶攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播