侯友宜出席蘆洲行動治理 顏蔚慈再籲取消三重果菜批發市場搬遷蘆北

新北市長侯友宜今（6）日率團前往蘆洲區舉行行動治理座談會。侯友宜表示，蘆洲正迎來城市升級的重要階段，交通部分，有捷運環狀線北環段預計於2031年完工通車，屆時可串聯新北市蘆洲、五股、泰山及台北市士林、大直等。​現場民代則關心蘆洲南北側農業區區段徵收案，與牽涉三重果菜批發市場搬遷蘆北的「銀河灣計畫」，市議員顏蔚慈要求取消三重果菜批發市場搬遷蘆洲的規劃，並要在侯友宜任期結束前具體回應民眾心聲，包括提出修正計劃、重辦公聽會及期程。

其他建設部分，區公所指出，休閒方面，湧蓮寺慈善公益大樓預計於今年完工，此建物整合蘆洲第二國民運動中心等設施，另提供585輛汽機車停車位；居住方面，光華段社會住宅約456戶預計2029年完工。區公所也表示，針對城市環境與人本交通，水利局持續推動鴨母港溝整治，提升抽排效能與整體防洪韌性；工務局則自2019年至今投入6億多元，改善蘆洲人行環境，完成26處公園改善。

市議員顏蔚慈說，侯友宜任期進入尾聲，蘆洲南北側案遭內政部退回已近半年，至今仍未見城鄉局撤案並提出新的計畫版本，甚至連何時重提計劃的時程都沒有下文，她要求市府依照蘆洲民眾心聲修改計劃，取消三重果菜批發市場搬遷蘆洲，還給市民3.5公頃綠地公園、並立即召開公聽會。

顏蔚慈也表示，保新里長黃素秋多年爭取一千多戶希望城市社區污水管線問題，希望能外接管線，市府卻推托等蘆洲南北側一起做，這嚴重影響社區污水納管進度，要求希望城市污水納管優先處理。

針對蘆洲南北側案，侯友宜回應，市府秉持公開透明、依法行政原則，任內必將訂定明確方向。

