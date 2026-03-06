台師大新團隊須文蔚任教務長 推AI融入課程、提升國際競爭力

台師大新任教務長須文蔚近日就任，未來將推動AI融入教學、課程實務化、招生策略創新與國際化學習環境建置等重要項目。（台師大提供）

台師大校長宋曜廷日前正式上任，新的校務團隊也陸續就位，新任教務長由須文蔚擔綱，他指出，目前正處於高等教育轉型的關鍵時刻，未來將以「急迫感」為核心行動理念，推動AI融入教學、課程實務化、招生策略創新與國際化學習環境建置，培育具備跨域能力與全球競爭力的新世代人才，邁向亞洲頂尖與國際卓越的大學。

須文蔚為國文系教授，現任文學院院長並兼任教務長。他指出，當前高等教育面臨人工智慧快速發展、少子化衝擊與全球化競爭等重大挑戰。面對AI浪潮，台師大作為以人文社會科學見長的頂尖大學，應積極回應AI帶來的學術倫理與社會影響，同時提升學生跨領域運用AI的能力，逐步轉化課程架構與教學模式，培育具備創新與韌性的數位時代人才。

故在課程改革方面，須文蔚強調，將推動課程「AI化」與「實務化」，鼓勵專案導向學習，並從共同教育課程開始導入AI應用，特別針對教育、文學、藝術與音樂等非資訊領域學生設計AI素養課程，使學生能善用人工智慧工具，轉化為未來職場的重要能力。

而面對少子化與全球化趨勢，須文蔚表示，台師大將持續拓展招生策略與學習對象，發展全齡與終身學習體系，同時建置更具吸引力的國際化學習環境，推動全英語授課（EMI），強化學生的國際移動力與競爭優勢。

針對教務工作的具體方向，須文蔚提出多項重點策略。在招生方面，未來將從單純數據分析轉向「早期綁定」策略，精準鎖定優秀學生來源，透過3+2學習銜接模式，讓學生在大學階段即有機會修習研究所課程並參與研究計畫，提早建立學術連結。

此外，教務處也將持續優化研究倫理審查（IRB）制度與行政流程，強化學術研究品質並保障師生權益。同時，面對校舍耐震補強工程帶來的空間調整需求，學校將統整資源妥善規劃，以維護學生學習與教師研究品質。

須文蔚強調，未來教務推動將以「真正的急迫感」作為核心精神，避免因既有成果而自滿，也避免流於形式的忙碌，而是透過傾聽外部需求與社會聲音，持續推動智慧創新、國際鏈結與跨域整合，強化人才培育品質，以開創發展新局。

