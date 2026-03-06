陳見賢放下「兵符」改拿草莓、橄欖 宣傳竹縣免費青年培力課程

新竹縣副縣長陳見賢（右）在散慢農場羅仕伃（左）指導下，體驗如何用有機草莓做成草莓糖葫蘆。（記者黃美珠攝）

新竹縣副縣長陳見賢今天放下協助引領縣政的兵符改拿起有機草莓、寶山橄欖，跟著青農羅仕伃跟余振華、賴美君夫妻，先後體驗如何做草莓糖葫蘆、橄欖蜜餞，並帶來縣府今年為縣內15歲到45歲青年所準備的15場培力跟3場營隊活動統統「免費」的好消息，其中培力課程就像他的體驗，都是安排深度參與，激發大家對新竹縣土地文化的認同。

這個全名為「竹young青年探險家」的系列活動，是縣府教育局結合農業處等資源所策辦的，首場培力課程「巡．莓滿戀情」就將在下週六（14日）到關西青農羅仕伃的散慢農場打頭陣，即日可透過https://reur1.cc/aMonZD報名。

請繼續往下閱讀...

縣府為此於今天造勢宣傳，由副縣長陳見賢做探險家裝束，拿著道具公車票卡感應後，宣布青年探險家的專車上路，從本月中起到12月中，全縣13鄉鎮市將輪流成為15堂培力課程舞台，帶領青年深度認識新竹縣這塊土地。

另3場營隊活動則鼓勵青年加入志願服務工作，各以國際英語、生態探索、客家社造為題，邀請具外語專長的青年帶領竹北西區的偏鄉小學生接軌國際，或者前進復育白犀牛世界知名的六福村六福莊體悟不一樣的生命教育。對客庄再造有興趣的人則可隨隊進入北埔鄉水磜社區，了解當地鄉親如何努力讓舊村落重新發光。

前述15個培力課程、3個營隊統統免費，各限額20人到30人不等，有興趣的可查詢縣府教育局青年事務科臉書粉專，或加入「竹青Team2.0」LINE官方帳號。

新竹縣副縣長陳見賢（右）邀請15歲到45歲青年參加青農羅仕伃（左）為大家準備的首場有機草莓園培力體驗。（記者黃美珠攝）

新竹縣副縣長陳見賢（中）在「欖人森果」余振華（左）、賴美君（右）指導下體驗做蜜餞。（記者黃美珠攝）

新竹縣副縣長陳見賢（中）邀請青年朋友一起跟他體驗做橄欖蜜餞。（記者黃美珠攝）

新竹縣府今天啟動「竹young青年探險家」專車，提供有志青年免費的15場培力和3個營隊活動下鄉體驗。（記者黃美珠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法