高速量子運算國家戰略發佈 賴清德：台灣量子從研究邁向應用

總統賴清德公開支持量子國家隊第二期計畫，盼台灣量子科研從基礎走向實際應用。（記者吳柏軒攝）

量子運算有機會突破現行超級電腦極限，且可能破解現行密碼邏輯，帶來資安乃至國安風險，相關科研納入各國軍備競賽；國科會今（6日）發佈「AI新十大建設－高速量子運算國家戰略」，總統賴清德與會，直言此刻是歷史性的一天，台灣量子將從基礎研究邁向實際應用，政府會作產官學研後盾，盼眾人全力以赴。

國科會旗下的國家實驗研究院有台灣半導體研究中心，結合產官學研各方，囊括中研院等堅厚實科研力，組成「量子國家隊」，已執行首期計畫到今年止，今日發佈第2期的國家戰略計畫。國科會主委吳誠文表示，政府規劃AI新十大建設，其中量子電腦是重要項目，皆跟台灣強項半導體有關，未來高速運算將結合CPU、GPU加QPU（量子運算），且要將量子國家隊變成「量子國際隊」，廣邀民主友善國家與台灣共同見證下一世代高速量子運算架構。

賴清德表示，今是台灣歷史性的一天，看見高速量子運算國家戰略，代表台灣量子科技已從基礎研究邁向應用實踐，並希望透過量子運算、矽光子、機器人等尖端科研，成就台灣的人工智慧時代，協助百萬家中小企業智慧化、提高競爭力，並以總統身分再度宣布，會大力支持量子國家隊第二期計畫，盼產官學研攜手，喊話：「國家需要你們，你們一定要傾盡全力投入研發」，期待達成累積量子技術籌碼、加速人才培育，更強化量子資安布局，確保國家數位韌性。

中研院長廖俊智表示，過去20年來量子已從學術發展成新型科技軍備競賽，5年前就向前總統蔡英文推薦要全力發展量子，但量子運算如何長期有效是一大難題，正巧台灣解決工程問題的DNA世界第一，高興看到國家戰略2期開展，及早布局找應用出路，更成關鍵角色。

量子國家隊召集人果尚志表示，如今是百年一遇的科技浪潮，AI發展讓量子運算更加重要，而國家隊2021年整合推動，首期目標皆達成，包含發展量子電腦、量子通訊及量子軟體，如有中研院完成20位元超導量子電腦等。

至於量子國家隊2期的未來5年戰略目標，果尚志整理，包含硬體精進，希望達成容錯的量子運算，也要軟體擴軍，加強產業實際應用層面，更將引入國際合作，讓台灣量子科研不獨善其身，跟半導體產業一樣，在未來量子世界跟各國成為夥伴。

國科會今（6日）發佈「AI新十大建設－高速量子運算國家戰略」，總統賴清德（前排中）與會，直言此刻是歷史性的一天。（記者吳柏軒攝）

國家實驗研究院的台灣半導體研究中心，與荷蘭IQM公司合作，開發5位元超導量子電腦系統，要逐步自主研發本土量子技術，並讓產學研界來投入各項關鍵零組件研發。（記者吳柏軒攝）

國科會舉辦「AI新十大建設－高速量子運算國家戰略發佈會」，集結產官學研多種量子最新科研技術。（記者吳柏軒攝）

國科會舉辦「AI新十大建設－高速量子運算國家戰略發佈會」，集結產官學研多種量子最新科研技術。（記者吳柏軒攝）

