鼓勵企業提供友善家庭措施 新北給獎金

新北市府推動獎勵計畫，在新北市設有營運據點的企業，並於2025年提供勞工優於法令的職場友善措施，且實際使新北勞工受惠，即可提出申請。（新北市勞工局提供）

為鼓勵企業建置友善家庭職場，新北市勞工局長陳瑞嘉表示，市府推動獎勵計畫，在新北市設有營運據點的企業，並於2025年提供勞工優於法令的職場友善措施，且實際使新北勞工受惠，即可提出申請，通過審核者每項措施可獲得1萬元獎勵金，最高5萬元，即起至5月31日止受理報名；他舉例，裕隆經管延長產假至9週、增設敬老假助員工陪父母就醫，「台北慈濟醫院」提供員工及眷屬醫療優惠與健康活動，相關措舉都曾獲獎。

陳瑞嘉表示，市府自2020年起開辦「獎勵企業辦理友善家庭暨工作平等措施計畫」， 6年來累計已有208家企業獲獎，受惠勞工14萬4000餘人次；去年有33家企業通過審核獲得獎勵，共計推行58項措施，盼藉計畫推動，促進企業間相互觀摩學習，兼顧勞工福祉與企業形象。

勞工局補充，相關申請資訊請至「新北勞動雲」網頁查詢及下載，若有相關疑問，可來電（02）29603456 分機6366林先生洽詢。

