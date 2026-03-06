為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    國旅被嫌「盤」 業者：不能拿日本青年旅館相比

    2026/03/06 13:07 記者劉人瑋／台東報導
    業者表示，台東山海美景不輸外國，沒有可比性。（資料照，記者劉人瑋攝）

    業者表示，台東山海美景不輸外國，沒有可比性。（資料照，記者劉人瑋攝）

    台東縣府目前推動永續觀光產業輔導，雖說計畫主打「和一般國旅不同」，但總歸仍是「更有特色的國旅」，只是國旅高價被民眾說成「盤」（指低回報率），本月綠島等離島船票還調漲、成本升高，恐怕對旅遊又是場打擊。飯店業者則表示，台灣更方便，不能拿日本青年旅館相比，「交通、意外，在台灣都好處理」。

    從本月起，台東往返綠島的票價達到1340元，漲價近2成，然綠島遊客從30萬人到去年剩21萬人，票價調漲、增加旅遊成本恐影響旅遊意願，有綠島業者則稱，今年底已經有許多業者撐不下、店面轉讓，「已見到效果了」。

    同時，台東縣府的永續旅遊計畫似乎走向另一條不同的道路，但來聽說明會的業者從特色商店到一般大飯店皆有。活動主講人明言外縣市案例，「飯店體驗讓民眾覺得『國旅是盤子』，但只要體驗好，價格不是問題」。業者要能找出自己的台東特色，結合生態或環保的「慢旅遊」。

    針對國旅，業者強調便利與健保，指出曾有房客在瑞士摔斷手，醫療費就要50萬元，在國外傷病就沒有健保可涵蓋，再者，台東風景也不輸日本，但「不能用情侶2人住青年旅舍的價格，跟台灣一家人住飯店相比」。業者認為國旅與出國旅遊二者間沒有可比性，甚至國旅更方便。

    業者表示，台東山海美景不輸外國，沒有可比性。（資料照，記者劉人瑋攝）

    業者表示，台東山海美景不輸外國，沒有可比性。（資料照，記者劉人瑋攝）

