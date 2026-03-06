境外生13.39％再居國立大學之冠 台師大曝招生發展策略

台師大帶領境外生參訪企業，讓他們認識台灣產業發展，以促進留台。（台師大提供）

持續推動國際化！台灣師範大學114學年度境外學位生佔全校學生比例提升至13.39%，連續2年位居全台國立大學之冠，校方指出，學校高層長期將國際化列為發展核心，並與政府政策密切配合，同時持續拓展全球招生網絡，以此招收多元生源並促跨文化共學，更在校內積極推動雙語教育與全英語授課等，都是關鍵策略。

台師大113學年度境外學位生比例為12.05%，114學年度比例提升1.34%達13.39%。而以109學年至114學年大專校院境外新生實際註冊人數統計，成長幅度亦位居國立大學第一。另115新學年度境外生申請人數首度突破千人，成長幅度超過4成。

針對發展關鍵，校方說明，現任校長宋曜廷與前任校長吳正己皆將國際化列為校務發展核心，逐步建立跨單位協作的制度化結構，使國際招生與人才培育不再是短期計畫，而是整體校務發展的重要方向。

學校也透過高教深耕計畫中的「國際化專章」整合相關策略，並配合教育部推動的「促進國際生來台暨留台計畫」及「華語精進計畫」，持續提升國際教學與研究環境。同時，校內國語教學中心與僑生先修部長期吸引海外學生來台學習，亦形成穩定生源。

在招生策略上，學校除參與國際教育展與數位招生平台外，也透過長期合作的海外機構、重點姐妹校與畢業學長姊等的口碑推薦，以及跨校師長的推薦網絡，逐步建立起在國際學術社群中的信賴基礎，以此拓展多元且穩定的生源。

目前台師大共有1942名境外學位生，學生來自全球73個國家與地區，主要生源包括馬來西亞、越南、緬甸、印尼、日本以及港澳地區，來源分布均衡，呈現「開枝散葉」的多元生源分布，形成真正具文化多樣性的國際校園。

校方指出，雙語學習環境的成熟成為近年境外學生申請成長的重要因素之一，目前學校已有62個碩博士班、6個學士班英語授課學程，將持續提升英語授課能量與國際課程設計。

此外，本國學生組成「國際青年服務隊」協助境外生適應校園生活，同時亦透過校園學伴制度與企業參訪活動，協助境外學生了解台灣社會與產業環境，許多學生因此對留台發展產生濃厚興趣。

除穩定擴大招生規模外，也同步建構完善的支持與輔導機制，未來將持續深化雙語教育、拓展全球合作網絡，並優化境外學生支持與輔導機制，進一步提升台灣高等教育在國際舞台上的能見度與影響力，持續培育更多具備跨文化視野與全球競爭力的人才。

