植物人照顧者女性佔65％ 創世提供專業支持拉一把

3月8日國際婦女節將至，據創世基金會服務統計指出，植物人的主要照顧者多為女性，比例達65%，平均照顧年資約7年；長期高強度的照顧責任，讓許多女性被迫離開職場或僅能兼職工作，家庭經濟陷入貧窮循環。創世基金會長期關注長照家庭的照顧者身心、經濟壓力，透過免費到宅服務與安養照護，連結社會資源，協助照顧者重返生活軌道、改善生活品質。

創世基金會嘉義院表示，每月長照支出高達5至7萬元，加上照顧者常被迫離開職場、收入中斷，許多家庭陷入被形容為「流沙中年」的照顧危機，偏鄉地區因醫療與照護資源不足，讓家庭處境雪上加霜。

適逢國際婦女節，至今仍有許多女性被困在「因照顧而離職、因離職而貧窮」困境中，如張女士因2018年一場車禍，兒子成為植物人，她為了維持生計及照顧兒子，選擇輪班工作，後來因婆婆罹患失智症，她才將孩子安排到創世基金會照護。

張女士幾乎每天準時探訪植物人兒子、與兒子說話，也因兒子在創世受到專業、用心照護，讓她乘載的重量能稍稍放下，感謝說，「非常感謝創世專業、用心的照護，有如雨中的一把傘、冬天的太陽般，溫暖我們的心。」

創世基金會嘉義院表示，基金會成立邁入40年，全台17所安養院、歷年安養3024名植物人，免費到宅服務16711位植物人及重度臥床老人，減輕近2萬個家庭負擔，呼籲大眾支持「築院計畫」，每單位600元支持嘉義新院建造經費，或捐助到宅服務1200元，可電洽（05）2320578。

