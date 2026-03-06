為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    植物人照顧者女性佔65％ 創世提供專業支持拉一把

    2026/03/06 12:49 記者王善嬿／嘉義報導
    創世基金會照護張女士的兒子，她幾乎每天探視。（創世基金會嘉義院提供）

    創世基金會照護張女士的兒子，她幾乎每天探視。（創世基金會嘉義院提供）

    3月8日國際婦女節將至，據創世基金會服務統計指出，植物人的主要照顧者多為女性，比例達65%，平均照顧年資約7年；長期高強度的照顧責任，讓許多女性被迫離開職場或僅能兼職工作，家庭經濟陷入貧窮循環。創世基金會長期關注長照家庭的照顧者身心、經濟壓力，透過免費到宅服務與安養照護，連結社會資源，協助照顧者重返生活軌道、改善生活品質。

    創世基金會嘉義院表示，每月長照支出高達5至7萬元，加上照顧者常被迫離開職場、收入中斷，許多家庭陷入被形容為「流沙中年」的照顧危機，偏鄉地區因醫療與照護資源不足，讓家庭處境雪上加霜。

    適逢國際婦女節，至今仍有許多女性被困在「因照顧而離職、因離職而貧窮」困境中，如張女士因2018年一場車禍，兒子成為植物人，她為了維持生計及照顧兒子，選擇輪班工作，後來因婆婆罹患失智症，她才將孩子安排到創世基金會照護。

    張女士幾乎每天準時探訪植物人兒子、與兒子說話，也因兒子在創世受到專業、用心照護，讓她乘載的重量能稍稍放下，感謝說，「非常感謝創世專業、用心的照護，有如雨中的一把傘、冬天的太陽般，溫暖我們的心。」

    創世基金會嘉義院表示，基金會成立邁入40年，全台17所安養院、歷年安養3024名植物人，免費到宅服務16711位植物人及重度臥床老人，減輕近2萬個家庭負擔，呼籲大眾支持「築院計畫」，每單位600元支持嘉義新院建造經費，或捐助到宅服務1200元，可電洽（05）2320578。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播