今天「為女著紅日」 南市響應籲3原則守護女人心

南市衛生局長李翠鳳率衛生局員工共同響應「為女著紅日」，籲落實「檢、吃、動」3原則。（南市衛生局提供）

心血管疾病是台灣女性除了癌症之外的「 頭號殺手」，每年3月第2週的星期五是台灣的「為女著紅日」。台南市衛生局局長李翠鳳、副局長林碧芬率衛生局員工共同響應「為女著紅日」 ，並邀請市民在這一天穿上紅色衣飾響應「GoRed forWomen」 國際行動，拍照分享健康宣言，用行動支持女性心血管健康。

南市衛生局表示，守護女人心，關鍵之一是落實「檢、吃、動」3原則，「 檢」為量腰圍、量血壓、定期健康檢查，掌握血壓、血糖、血脂等關鍵指標；「吃」為減糖、減鹽、高纖、好的油脂原則，維持營養均衡的健康飲食；「動」為每天累積活動量，快走、爬樓梯、做家事都算，持續最重要。

衛生局表示，很多人以為心臟病的症狀就是胸悶，但女性心臟病的警訊 不一定是典型胸痛，也可能出現噁心嘔吐、氣喘、背痛、牙痛等「 非典型」症狀；若有上述情形，請不要硬撐，應及早就醫檢查，把握黃金處置時間，降低後續健康風險。

衛生局說，女性生命各個階段，從初經年齡、避孕藥使用、妊娠併發症（糖尿病、高血壓）、生產，到更年期後的荷爾蒙變化，皆與心血管風險息息相關。數據顯示，台灣女性死於心血管疾病的人數是婦癌的3至4倍，也有研究顯示，代謝症候群與心血管疾病密切相關， 將增加2倍罹患心臟病與腦中風的風險。南市已有365家代謝症候群防治計畫醫療院所可協助進行健康管理，一起遠離代謝症候群、守護女性心血管健康。

