中部環團立院替白海豚請命 台中港務分公司：皆依法辦理

環團質疑台中港新填方區、台電五接和中油二接四期擴建對白海豚造成威脅。（記者張軒哲攝）

中部環團近期替全球僅剩47隻、極度瀕危的台灣白海豚請命，質疑台中港新填方區、台電五接和中油二接四期擴建的威脅，這三案都要在白海豚重要棲息環境上填海造陸，團體今年已2度在台中陳情，今日再赴立院替白海豚請命，要求環境部撤銷免環評之不當判定，勒令台中港務公司立即停工。

台中港務分公司今日指出，台中港相關建設均依中央核定計畫辦理，台中港相關港區開發係依行政院核定之「國際商港未來發展及建設計畫」及相關港埠整體發展規劃推動，目的在於強化國家能源及產業供應鏈韌性，是經中央整體政策評估與規劃，工程依法辦理相關審查程序，並依環境影響評估法及相關規定辦理檢討與審查程序，並無外界所稱「規避環評」情形。

請繼續往下閱讀...

台中港務分公司表示，施工期間均落實環境保護措施，包括施工濁度監測、施工範圍控管及施工管理等，以降低對海域環境之影響。另外，台中港周邊海域已由政府公告為「白海豚重要棲息環境」，相關開發均須依法審慎評估並採取保護措施。

台中港務公司指出，配合主管機關政策及研究成果，持續落實生態保護及監測工作，未來也將持續與主管機關、專家學者及民間團體保持溝通，在兼顧國家港埠發展與海洋生態保護下，推動相關建設。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法