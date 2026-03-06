台南中洲公有市場暨活動中心重建開工 黃偉哲叮嚀「3不」

仁德區中洲公有零售市場暨活動中心開工，市長黃偉哲帶領各界貴賓一起動土。（記者吳俊鋒攝）

台南仁德區中洲公有零售市場暨活動中心的重建今天開工，投入近4千萬元，為當地打造服務居民的重要據點；市長黃偉哲強調，財政資源有限，不要變更設計、不要追加預算、不要減項驗收，如期如質完成。

今天的開工典禮，由黃偉哲、經濟部商業發展署主任秘書郭宇擔任主祭，上香、祈福後進行動土，仁德區長許博森，以及議員郭鴻儀、陳皇宇、鄭佳欣、吳禹寰等人都到場執鏟，與地方鄉親一起見證。

黃偉哲表示，中洲里原公有市場與活動中心由於海砂屋，以及土壤液化等問題，出現結構安全的疑慮，因此拆除、重建，且擴大基樁加固，提供民眾更安全、優質的購物環境。

黃偉哲說，原址拆除的事業廢棄物已妥善安置，利於地方建設的推動，工期為1年，每坪造價23.58萬元，希望能確保品質，不要像有的市場整修後，竟然無法排水，衍生爭議，也影響新攤商的進駐意願。

郭宇也推崇黃偉哲執政團隊照顧地方鄉親的用心，經濟部2017年起，推動全國公有市場、市集的耐震補強或拆除重建計畫，迄今完成131處，補助各縣市合計21.61億元，台南申請了21件，獲撥經費逾2億元，積極度可見一斑。

經濟發展局長張婷媛指出，該案規劃興建地上兩層建築，1樓為公有零售市場空間，提升耐震結構、消防安全，以及通風採光等設施；2樓則是社區活動中心，讓居民辦理集會、課程，還有各項活動使用，強化地方公共服務量能。

新建工程的總樓地板面積497平方公尺，設計商拉出友善棟距，打造出寬敞、明亮又安全的購物空間，一改先前採光不足，與鄰舍太靠近的缺點，市場可提供12家攤商進駐。

市場處代理處長林士群提到，該工由市府整合相關資源共同推動，希望透過公有市場與活動中心的連結規劃，創造複合機能空間，以及區域新地標外，也提升公共設施使用效益，促進地方生活品質。

仁德區中州公有零售市場暨活動中心完工示意圖。（記者吳俊鋒翻攝）

仁德區中洲公有零售市場暨活動中心開工，市長黃偉哲先帶領各界貴賓上香、祈福。（記者吳俊鋒攝）

仁德區中洲公有零售市場暨活動中心開工，市長黃偉哲與各界貴賓動土、合影。（記者吳俊鋒攝）

