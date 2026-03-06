屏東家扶寄養童與美國家庭暖心視訊 牽起跨越太平洋的愛

寄養家庭王旻翊（由右至左）、陳秀婷及寄養爸爸的母親和出養的寄養童阿保視訊。（圖由屏東家扶中心提供）

屏東家扶中心今（6日）安排兩場充滿感動的視訊連線，一場是已出養至美國一年半的寄養童阿保與曾照顧他一年半的寄養家庭重逢，另一場則是寄養童小芳與即將收養她的美國家庭首次視訊見面，跨越太平洋的畫面，見證愛與陪伴的延續。

阿保一出生就被寄養安置，由寄養家庭王旻翊、陳秀婷及寄養爸爸的母親共同照顧到一歲半後出養至美國。這次是收養家庭主動提出，希望讓阿保與寄養家庭進行首次視訊，分享孩子的成長。畫面中，阿保一看到熟悉的寄養爸媽，立刻比出當年他們教過的「愛心」手勢，還用稚嫩的聲音說出「愛你」，並喊著「爸爸、媽媽」，阿保還用中文唱著生日快樂歌，一旁的阿嬤忍不住感動落淚哽咽說「原來阿保還記得我們。」

活潑的阿保更把自己的玩具一件件搬出來展示，用著奶音英文介紹每一樣玩具，也開心分享自己正在學習用筷子。王旻翊與陳秀婷表示，每一位來到家中的寄養童都是他們的心肝寶貝，能再次親眼看見孩子健康快樂地成長，是他們持續投入寄養服務最大的動力。

另一場視訊中，小芳在3個月大時由寄養家庭蔡進懋、黃素貞照顧至今已4歲多。美國收養家庭特別透過鏡頭帶小芳「參觀」為她準備好的房間，不僅布置得溫馨可愛，還準備了她最喜歡的粉紅色腳踏車、室內溜滑梯與磁力片等玩具，期待她未來到來後能開心生活，畫面溫馨又充滿期待。

屏東家扶寄養組督導黃淑玲表示，近5年寄養童結案原因中，「出養」為第三大原因，屏東家扶近5年共有60名寄養童完成出養，占寄養結案數21.32%。多數寄養家庭在孩子出養後，僅能透過照片了解孩子近況，能夠與已出養的孩子視訊相見十分難得；尤其在國內收養制度下，為維持孩子收養後的穩定，多半不會安排與寄養家庭見面或視訊。

今日兩場跨國視訊，不但讓寄養家庭再次看見孩子的笑容，也讓愛在不同家庭之間延續，對寄養家庭而言，孩子或許離開了，但那份守護與牽掛，始終都在。

寄養童小芳開心看著美國家庭準備的溜滑梯和腳踏車；圖由左而右為小芳、寄養媽媽黃素貞、寄養社工任蕙茹。（圖由屏東家扶中心提供）

