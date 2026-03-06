台灣燈會火熱！ 嘉義縣府推薦坐高鐵搭接駁車一日賞燈

「超級瑪利歐・星燦嘉年華」燈區受到歡迎。（記者林宜樟攝）

2026台灣燈會在嘉義縣登場，連日來吸引大量遊客前往賞燈，主燈「光沐－世界的阿里山」的主燈秀及「超級瑪利歐・星燦嘉年華」燈區等亮麗登場，成為熱門打卡焦點；縣府今天表示，觀察燈區人潮與交通動線，有大量來自全國各地的旅客，推薦「高鐵一日賞燈」搭配接駁車到訪台灣燈會。

今年燈會亮點豐富，包括大阪世博Tech World館、千架無人機展演、瑪利歐親子燈區、日本青森睡魔及國際藝文演出等內容，吸引不少民眾安排假日前往賞燈。

縣府新聞行銷處表示，嘉義縣位於台灣南北交通樞紐位置，搭乘高鐵前往燈區相當便利，從台中出發約30分鐘即可抵達，高雄出發約40分鐘，再轉乘接駁車即可進入燈區，不少遊客選擇傍晚抵達嘉義、觀賞主燈秀與燈區展演後再返回原地，輕鬆一日賞燈。

新聞行銷處也建議，中南部民眾可結合周邊旅遊安排半日或一日行程，例如上山到阿里山賞櫻、品嚐嘉義咖啡與農特產，或前往海線享用海鮮，讓賞燈行程更加豐富，明天（3月7日）有Team Taiwan大遊行等活動將陸續登場，歡迎全國各地遊客到訪。

台灣燈會主燈秀相當精采。（記者林宜樟攝）

台灣燈會接駁車相當便利。（嘉義縣政府提供）

台灣燈會接駁車資訊。（嘉義縣政府提供）

