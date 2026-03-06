鐵罐回收價多5倍 南市環保局照護弱勢資收個體戶

台南市環保局資收關懷計畫上路，提高收購價助弱勢個體戶增加收入。（南市環保局提供）

為照護第一線弱勢資收個體戶，維持基層資源回收量能，台南市環保局推動「資收關懷計畫」，按個體戶實際資源回收量，以較高價金變賣收購費率，補助其增加收益以減輕生活負擔。以鐵罐為例，每公斤將以7元收購，比回收業者平均1.3元的收購價高出5倍多。

南市環保局表示，即日起到3月31日止，凡設籍於南市且符合低收入戶、中低收入戶、領有老人生活津貼或身心障礙證明、社福邊緣戶、特殊境遇家庭等資格，並以靠回收變賣資收物維生之列冊弱勢個體戶，可向環保局或各區清潔隊報名。經審核通過後，每月可憑回收項目換取補助金，最高可領5000元。

環境部針對回收業回收價格偏低的資收物項目，提高回收補助金額，如今年鐵罐每公斤補助7元較回收商的收購價平均每公斤1.3元要高出許多，電腦螢幕回收商收購價為1台50元，而參與「資源回收關懷計畫」的資收個體戶則可以每台120元補助金兌換。一來增加資收個體戶的收入，二來也提升低回收率項目的回收量。

環保局長許仁澤表示，資收個體戶只要持指定回收物送至清潔隊回收，秤重累計結算後，即可於次月領取補助金。歡迎從事資源回收且符合資格的個體戶，備妥相關資料向各區清潔隊報名，一起加入「資收關懷計畫」回收行列。

