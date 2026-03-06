為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    鐵罐回收價多5倍 南市環保局照護弱勢資收個體戶

    2026/03/06 10:40 記者蔡文居／台南報導
    台南市環保局資收關懷計畫上路，提高收購價助弱勢個體戶增加收入。（南市環保局提供）

    台南市環保局資收關懷計畫上路，提高收購價助弱勢個體戶增加收入。（南市環保局提供）

    為照護第一線弱勢資收個體戶，維持基層資源回收量能，台南市環保局推動「資收關懷計畫」，按個體戶實際資源回收量，以較高價金變賣收購費率，補助其增加收益以減輕生活負擔。以鐵罐為例，每公斤將以7元收購，比回收業者平均1.3元的收購價高出5倍多。

    南市環保局表示，即日起到3月31日止，凡設籍於南市且符合低收入戶、中低收入戶、領有老人生活津貼或身心障礙證明、社福邊緣戶、特殊境遇家庭等資格，並以靠回收變賣資收物維生之列冊弱勢個體戶，可向環保局或各區清潔隊報名。經審核通過後，每月可憑回收項目換取補助金，最高可領5000元。

    環境部針對回收業回收價格偏低的資收物項目，提高回收補助金額，如今年鐵罐每公斤補助7元較回收商的收購價平均每公斤1.3元要高出許多，電腦螢幕回收商收購價為1台50元，而參與「資源回收關懷計畫」的資收個體戶則可以每台120元補助金兌換。一來增加資收個體戶的收入，二來也提升低回收率項目的回收量。

    環保局長許仁澤表示，資收個體戶只要持指定回收物送至清潔隊回收，秤重累計結算後，即可於次月領取補助金。歡迎從事資源回收且符合資格的個體戶，備妥相關資料向各區清潔隊報名，一起加入「資收關懷計畫」回收行列。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播