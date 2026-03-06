為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    經典賽台日大戰將開打！士林商圈發100元消費券應援台灣隊

    2026/03/06 10:22 記者孫唯容／台北報導
    台北市市場處攜手北市公有士林市場、士林夜市國際觀光發展協會與士林夜市商圈聯合會，今（6）日「台日大戰」預賽當日推出「台灣No.1，士林一起嗨」應援計畫（記者孫唯容攝）

    台北市市場處攜手北市公有士林市場、士林夜市國際觀光發展協會與士林夜市商圈聯合會，今（6）日「台日大戰」預賽當日推出「台灣No.1，士林一起嗨」應援計畫（記者孫唯容攝）

    2026 WBC 世界棒球經典賽正式開打，台北市市場處攜手北市公有士林市場、士林夜市國際觀光發展協會與士林夜市商圈聯合會，今（6）日「台日大戰」預賽當日推出「台灣No.1，士林一起嗨」應援計畫，現場發放限量消費券，為台灣隊助陣，也為士林周邊商圈注入強大的經濟動能 。

    市場處表示，為了讓球迷享有頂級觀賽體驗，體育局今天在北藝中心戶外廣場設置大螢幕同步轉播直播賽事，士林市場及周邊商家為積極響應此體育盛事，特別在今天下午4時起，北藝中心北斗座及天狼座戶外廣場限量發放3種券別，共計2050份抵用券。

    市場處指出，贈送的抵用券包含可以在士林市場B1美食區消費的「市場券」，以及「夜市券」，每份含2張50元抵用券，提供民眾排隊領取，歡迎民眾踴躍參與，一起為台灣隊加油。

    士林市場及周邊商家為積極響應此體育盛事，特別在今天下午下午4時起，北藝中心北斗座及天狼座戶外廣場限量發放3種券別，共計2050份抵用券。（台北市場處提供）

    士林市場及周邊商家為積極響應此體育盛事，特別在今天下午下午4時起，北藝中心北斗座及天狼座戶外廣場限量發放3種券別，共計2050份抵用券。（台北市場處提供）

