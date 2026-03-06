為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    景福宮開漳聖王文化季、祈安遶境週日登場 有鑽轎底祈福體驗

    2026/03/06 10:42 記者謝武雄／桃園報導
    桃園大廟景福宮主辦「2026開漳聖王文化季暨祈安遶境活動」將於8日登場。（圖由景福宮提供）

    桃園大廟景福宮主辦「2026開漳聖王文化季暨祈安遶境活動」將於8日登場。（圖由景福宮提供）

    桃園市「2026開漳聖王文化季暨祈安遶境活動」，由桃園大廟景福宮主辦，將於8日星期日盛大舉行，景福宮每年農曆正月遶境祈安已有百年歷史，今年陣容相當堅強，當天從清晨7點熱鬧到晚上8點，中午12點於桃園藝文廣場、下午4點在景福宮廟埕安排精彩定點演出，藝文廣場還有鑽轎底祈福體驗，讓民眾體驗民俗信仰活潑生動的一面。

    景福宮主委簡征潭表示，早期社會以農業生產為主，民眾辛苦工作一整年，直到除夕夜家戶團圓，過年期間才能夠休息，也有各種的民俗活動，於是漸漸形成景福宮正月遶境的習俗，沿線居民與商家設置香案共襄盛舉，如今雖然是工商社會，但希望透過活動讓更多人了解開漳聖王信仰，未來將爭取登錄成為桃園文化資產。

    簡征潭說，今年遶境踩街隊伍包含在地鈞天社、溜冰龍、扮仙Cosplay，以及難得一見的十二花神蜈蚣閣等特色隊伍；為鼓勵青年世代參與傳統民俗活動，也邀請大勇國小北管、莊敬國小太鼓隊、宋江陣、北科附工儀隊、龍潭高中儀隊及壽山高中康輔社等共同表演，展現桃園兼具傳統底蘊與青春活力的文化風貌。

    景福宮開漳上王文化季暨遶境踩街活動詳情可至桃園大廟景福宮網站（https://www.jingfugung.com/）、市府文化局官網（http://culture.tycg.gov.tw/）查

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播