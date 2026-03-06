強化校園食安 教育部線上培訓系統逾4千人受訓

為強化校園食品安全與學校午餐品質，教育部建置「學校午餐廚勤人員e化培力課程系統」，提升食品安全與烹調實務能力。（教育部提供）

為強化校園食品安全與學校午餐品質，教育部建置「學校午餐廚勤人員e化培力課程系統」，讓校園餐飲從業人員可透過線上平台完成專業訓練，提升食品安全與烹調實務能力，截至今年已有4226名廚勤人員完成8小時培力課程，其中1567人取得衛福部食藥署認證時數，成為校園食安培力的重要工具。

教育部國教署組長邱秋嬋表示，依據「學校餐廳廚房員生消費合作社衛生管理辦法」規定，校園餐飲從業人員每年須完成至少8小時衛生講習。過去多採實體研習，部分廚勤人員需長途奔波參訓，時間與交通成本較高，為提升研習彈性與學習效率，自2022年暑假起委託國立成功大學建置「學校午餐廚勤人員e化培力課程系統」，並於2023年6月獲衛福部食藥署認可為合格衛生講習機構，線上修習課程即可取得正式認證時數。

請繼續往下閱讀...

邱秋嬋說明，該系統課程內容涵蓋食品安全法規、食品中毒防治、食品製備與衛生管理、危害分析重要管制點（HACCP）概論及廚藝精進等6大主題，協助廚勤人員系統化強化專業知能，透過數位平台學習，不僅可隨時隨地進修，也減少校方行政負擔，提升培訓可近性與便利性。

此外，邱秋嬋表示，國教署也每年規劃「蔬食食材結合烹飪技巧」實務課程，協助廚勤人員提升蔬食料理能力，讓學校午餐在兼顧營養均衡的同時，也能增加菜色變化與風味多樣性，相關蔬食烹飪教學影片與教材也已上架至「教育部校園食材登錄平台」，提供全國學校廚務人員查詢與自主學習。

教育部強調，學校午餐是學生每日重要的營養來源，透過制度化培訓與科技工具導入，可強化校園食安管理與餐飲專業能力，未來將持續精進培力制度，打造安全、營養且具教育意義的校園飲食環境，讓學生吃得安心、健康成長。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法