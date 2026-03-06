生態攝影師大坑捕捉線紋蜻蜓罕見停棲畫面，令人驚豔。（攝影家何主賜提供）

台中市大坑風景區步道近期出現一群背著攝影器材的生態攝影玩家，在林蔭步道間駐足觀察，專注搜尋枝條間的微小身影。原來他們此行的目標，是具有高度擬態能力的本土昆蟲「線紋蜻蜓」。

生態攝影家何主賜表示，線紋蜻蜓過去多出現在台灣南部地區，但近年觀察顯示，其活動範圍逐漸向北擴散，目前在新竹一帶也已有紀錄。今年他首次到大坑步道尋找這種蜻蜓，沒想到真的發現牠停棲在細枝上，成功拍下難得畫面。

他指出，線紋蜻蜓最大的特色就是擬態能力極強，停棲時身體姿態與枯枝十分相似，甚至連顏色與紋路也能融入環境，讓人很難一眼辨認。因此拍攝這種昆蟲往往需要長時間觀察與等待。

當天多位攝影玩家沿著步道前進，利用長鏡頭與腳架捕捉蜻蜓細節，有的人蹲低取景，有的人專注透過觀景窗尋找目標，整個過程安靜而專注，彷彿一場與自然對話的過程。生態攝影家們透過影像紀錄與分享，讓更多人看見台灣昆蟲之美，進而重視自然環境的保護與永續發展。

