巷仔內也要好行走 南市啟動鄰里交通優化計畫

南市近年持續推動人本交通政策，目前全市已完成1520處以上行人號誌、260處以上行人專用時相，以及650處以上行人綠燈早開等設施，讓行人過馬路更安全。未來將進一步推動「鄰里交通優化」，從社區內部著手，全面提升巷弄交通安全。

台南市道路環境改善由「整路段」、「大路口」等逐漸往鄰里內的巷弄推進。交通局為此舉辦「台南市鄰里交通優化說明暨研討會」，邀請里長參與，以「里」為單位檢視社區交通問題，重新盤點巷弄的人行空間、停車配置、道路標線與無障礙設施等，希望透過整體規劃，打造車速放慢、行人安心的生活街道。

交通局長王銘德表示，持續優化主要道路交通安全與順暢，由於鄰里巷弄的交通狀況相似，過去常出現零散改善的情形，因此希望以「整個里」為範圍，一次盤點里內可能存在風險的巷弄，整合規劃人行空間、停車位、道路標線及無障礙設施，讓改善更完整。

交通局指出，此次研討會也邀請台北市古莊里里長吳宗雄分享推動鄰里交通優化的經驗，並安排民間團體與里長交流，讓有意願改善交通環境的里能提出想法並進一步規劃。首波優先邀請中西區、北區、南區及安平區參與，未來也將逐步推廣至各行政區，打造示範性的「鄰里交通優化指標里」，讓台南的交通安全從社區巷弄開始提升。

